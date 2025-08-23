Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Liga: solo un pari per l'Atletico Madrid di Raspadori, esordio nel Maiorca per Kumbulla

Ko all'esordio, nella 2 ª giornata la squadra dell'ex Napoli non va al di là dell'1-1 in casa contro l'Elche. Pareggio anche per l'ex Roma contro il Celta Vigo
Liga: solo un pari per l'Atletico Madrid di Raspadori, esordio nel Maiorca per Kumbulla© Getty Images
3 min

MADRID - Dopo la vittoria casalinga del Betis contro l'Alaves nell'anticipo del venerdì, prosegue il programma della 2ª giornata della Liga.

Liga: la classifica aggiornata

Solo un pari per l'Atletico Madrid, Raspadori dentro nella ripresa

Appuntamento con la prima vittoria in campionato ancora rimandata per l'Atletico Madrid, che dopo il ko all'esordio sul campo dell'Espanyol è stato fermato sull'1-1 in casa dall'Elche: in vantaggio all'8' con Sorloth, i madrileni sono stati ripresi da Mir al 15' e poi non sono più riusciti a trovare la via della rete. Alla squadra del 'Cholo' Simoneone non è bastato nemmeno l'ingresso in campo nella ripresa dell'ex napoletano Raspadori (dentro al 68' insieme a Griezmann, mentre l'ex atalantino Ruggeri è partito tra i titolari).

Atletico Madrid-Elche 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Pari in rimonta per il Maiorca di Kumbulla: 1-1 con il Celta Vigo

Nella prima gara di oggi (23 agosto) invece pari raggiunto in extremis dal Maiorca tra le mura amiche dello stadio 'Son Moix' contro il Celta Vigo. Con l'ex ternano Valjent titolare in difesa ma senza l'ex attaccante laziale Muriqi (out per squalifica), i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sotto di un gol, infilati al 38' da Rueda. Nella ripresa per il Maiorca c'è stato poi il debutto dell'ex difensore romanista Kumbulla (dentro al 46' al posto di Sanchez), dopo esservi visto negare il gol del pari in più occasioni da Radu (ex portiere di Genoa, Inter e Venezia), l'1-1 è arrivato all'88' grazie alla rete firmata da Morey Bauza. Entrambe ko nella prima giornata, sia il Maiorca che il Celta muovono così la classifica conquistando il primo punto del loro campionato.

Maiorca-Celta Vigo 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Liga: risultati, tabellini e calendario

 

