Liga, Villarreal show contro il Girona: tripletta dell'ex Inter Buchanan

Vince anche l'Osasuna, pareggio tra Real Sociedad ed Espanyol: i risultati
Liga, Villarreal show contro il Girona: tripletta dell'ex Inter Buchanan© Getty Images
1 min
TagsLiga

Nella domenica della seconda giornata del campionato spagnolo, l'Osasuna vince di misura contro il Valencia: a decidere il match un gol di Budimir (9'), attaccante croato ex Sampdoria e Crotone. Da sottolineare che i Blanquinegres in dieci dal 22' per l'espulsione di Gayà.

Liga, vince l'Osasuna. Pari per la Real Sociedad

Il Villarreal, invece, chiude la pratica Girona in solo tempo: dopo solo 45' il Submarino Amarillo è già avanti di quattro reti. A segno anche l'ex Inter Buchanan (16', 28', 64') con una tripletta per il 5-0 definitivo. Infine, l'Espanyol raccoglie un punto in trasferta contro la Real Sociedad: i catalani si portano sul doppio vantaggio con i gol di Milla (10') e Puado su rigore (45+1'), ma nella ripresa si fanno recuperare da Barrenetxea (62') e Oskarsson (69').

© RIPRODUZIONE RISERVATA

