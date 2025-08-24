© Getty Images
Nella domenica della seconda giornata del campionato spagnolo, l'Osasuna vince di misura contro il Valencia: a decidere il match un gol di Budimir (9'), attaccante croato ex Sampdoria e Crotone. Da sottolineare che i Blanquinegres in dieci dal 22' per l'espulsione di Gayà.
Liga, vince l'Osasuna. Pari per la Real Sociedad
Il Villarreal, invece, chiude la pratica Girona in solo tempo: dopo solo 45' il Submarino Amarillo è già avanti di quattro reti. A segno anche l'ex Inter Buchanan (16', 28', 64') con una tripletta per il 5-0 definitivo. Infine, l'Espanyol raccoglie un punto in trasferta contro la Real Sociedad: i catalani si portano sul doppio vantaggio con i gol di Milla (10') e Puado su rigore (45+1'), ma nella ripresa si fanno recuperare da Barrenetxea (62') e Oskarsson (69').