Liga, vince l'Osasuna. Pari per la Real Sociedad

Il Villarreal, invece, chiude la pratica Girona in solo tempo: dopo solo 45' il Submarino Amarillo è già avanti di quattro reti. A segno anche l'ex Inter Buchanan (16', 28', 64') con una tripletta per il 5-0 definitivo. Infine, l'Espanyol raccoglie un punto in trasferta contro la Real Sociedad: i catalani si portano sul doppio vantaggio con i gol di Milla (10') e Puado su rigore (45+1'), ma nella ripresa si fanno recuperare da Barrenetxea (62') e Oskarsson (69').