Liga, Athletic Bilbao e Getafe in testa. L'ex laziale Almeyda già sulla graticola

Il programma della 2ª giornata della Liga si chiude con la vittoria dell'Athletic Bilbao sul Rayo Vallecano e quella del Getafe in casa del Siviglia. Al San Mames l'Athletic supera 1-0 un Rayo Vallecano troppo rinunciatario durante un match tutt'altro che spettacolare. Inaki Williams inizia con qualche errore di troppo, mentre il fratello Niko è protagonista di ripetuti tentativi a rete: al 26' ci prova con un destro in diagonale che Batalla devia in tuffo. Al 58’ è nuovamente pericoloso, ma il portiere argentino del Rayo è ancora attento. La squadra di Valverde e dell'ex torinista Berenguer trova il gol della vittoria al 66', quando Gumabu atterra Sancet, entrato nell'intervallo al posto di Sannadi. L’arbitro Martinez Munuera va all’on field review e assegna il rigore, che lo stesso Sancet trasforma, su “concessione” del rigorista titolare Inaki Williams. Il numero 8 dell’Athletic conferma di avere un conto aperto con il Rayo, castigato con 6 gol in altrettanti incontri. Il risultato non cambia più, nonostante il forcing, tardivo, del Rayo, che oggi schierava titolare l'ex laziale Luiz Filipe. L'Athletic si ritrova primo dopo 2 giornate, mentre il Rayo è a metà classifica.
ATHLETIC BILBAO-RAYO VALLECANO 1-0, TABELLINO E STATISTICHE
Almeyda battuto dal Getafe
Nella seconda gara di oggi un sorprendente Getafe vince 2-1 sul campo del Siviglia e vola in testa con Real Madrid, Barcellona, Villarreal e Athletic. Allo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan gli ospiti sbloccano il match al 15' grazie a un tiro da fuori del 20enne Adrian Liso, già a segno nella prima giornata contro il Celta Vigo. I padroni di casa, allenati da quest'anno da Matias Almeyda (ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter), acciuffano il pareggio poco prima dell'intervallo grazie a un autogol di Iglesias. Al 51' Adrian Liso si conferma l'uomo del momento, regalando la vittoria alla formazione di mister Bordalas, ancora con una conclusione dalla distanza. Il Getafe, che oggi ha lasciato l'ex romanista Borja Mayoral in panchina, sogna al primo posto mentre Almeyda, ultimo con due sconfitte in due giornate, già finisce sulla graticola.
SIVIGLIA-GETAFE 1-2, TABELLINO E STATISTICHE
LIGA, LA CLASSIFICA AGGIORNATA