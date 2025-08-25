Liga, Athletic Bilbao e Getafe in testa. L'ex laziale Almeyda già sulla graticola

Il programma della 2ª giornata della Liga si chiude con la vittoria dell'Athletic Bilbao sul Rayo Vallecano e quella del Getafe in casa del Siviglia. Al San Mames l'Athletic supera 1-0 un Rayo Vallecano troppo rinunciatario durante un match tutt'altro che spettacolare. Inaki Williams inizia con qualche errore di troppo, mentre il fratello Niko è protagonista di ripetuti tentativi a rete: al 26' ci prova con un destro in diagonale che Batalla devia in tuffo. Al 58’ è nuovamente pericoloso, ma il portiere argentino del Rayo è ancora attento. La squadra di Valverde e dell'ex torinista Berenguer trova il gol della vittoria al 66', quando Gumabu atterra Sancet, entrato nell'intervallo al posto di Sannadi. L’arbitro Martinez Munuera va all’on field review e assegna il rigore, che lo stesso Sancet trasforma, su “concessione” del rigorista titolare Inaki Williams. Il numero 8 dell’Athletic conferma di avere un conto aperto con il Rayo, castigato con 6 gol in altrettanti incontri. Il risultato non cambia più, nonostante il forcing, tardivo, del Rayo, che oggi schierava titolare l'ex laziale Luiz Filipe. L'Athletic si ritrova primo dopo 2 giornate, mentre il Rayo è a metà classifica.