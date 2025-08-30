Liga, il gol del figlio Giuliano non basta a Simeone: è crisi Atletico

La 3ª giornata della Liga spagnola si era aperta con i successi di Elche e Valencia nel doppio anticipo del venerdì, rispettivamente contro Levante e Getafe. Il primo match del sabato ha invece registrato il nuovo mezzo passo falso dell'Atletico Madrid, che resta ancora a secco di vittorie in campionato. In serata arrivano invece i primi successi per il Real Oviedo e il Siviglia.

Simeone gol dell'ex, ma l'Atletico non sà più vincere

Continua l'avvio stentato in campionato dell'Atletico Madrid, che dopo il ko al debutto sul campo dell'Espanyol e il pari interno con l'Elche, infila un altro deludente 1-1 in casa dell'Alaves, restando malinconicamente nelle parti basse della classifica, con soli due punti nel carniere. Eppure, per la squadra di Simeone le cose si erano messe subito bene, con il gol lampo del figlio Giuliano, terzogenito del Cholo, peraltro ex contro i baschi. Il vantaggio dei colchoneros è però durato pochissimo, perché poco prima del quarto d'ora è arrivato il pareggio dei padroni di casa grazie al rigore trasformato da Vicente.

Alaves-Atletico 1-1: tabellino, marcatori e statistiche

Real Oviedo-Real Sociedad

Primo successo in campionato per il Real Oviedo che, dopo le nette sconfitte con Villarreal al debutto e Real Madrid, piega per 1-0 la Real Sociedad, al primo ko dopo i pari con Valencia ed Espanyol. A decidere il match del Carlos Tartiere è la rete del belga Dendoncker nel finale del primo tempo.

Oviedo-Real Sociedad 1-0: tabellino, marcatori e statistiche

Girona-Siviglia

Si sblocca il Siviglia, che espugna Girona e dopo le sconfitte con Athletic e Getafe, trova i primi 3 punti della stagione. Al Municipal de Montilivi, decidono per gli andalusi un gol per tempo, siglati da Alfonso Gonzalez e Isaac Romero. Padroni di casa che restano in fondo alla classifica, ancora a zero punti.

Girona-Siviglia 0-2: tabellino, marcatori e statistiche