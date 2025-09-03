Clamoroso in Spagna: il Maiorca leva la fascia al capitano per un post su Instagram

Il Maiorca ha sospeso il proprio capitano. Dani Rodriguez , centrocampista classe 1988, è stato sospeso dal club di Liga, che gli ha anche revocato lo stipendio. Una decisione drastica, quella presa dalla società delle isole baleari, nei confronti di un calciatore che è stato il leader carismatico della squadra. Il motivo? Un post su Instagram dopo essere rimasto in panchina contro il Real Madrid nell'ultimo turno di campionato.

Rodriguez: "Mancanza di rispetto". Il Maiorca lo sospende

Il Maiorca ha constatato una serie di violazioni disciplinari da parte di Dani Rodriguez. In particolar modo, a non esser graditi sono stati i suoi commenti pubblicati su Instagram dopo non essere sceso in campo nella partita contro il Real Madrid al Bernabeu. Il classe 1988 ha reso pubblico il fatto di non aver gradito la titolarità di un suo neo-compagno di squadra, Jan Virgili: "Non posso accettare la mancanza di rispetto verso l'impegno e la dedizione. Mi dispiace che un giocatore appena arrivato, con un solo allenamento, abbia l'opportunità di giocare davanti a compagni che da anni difendono questa maglia con sudore e dedizione, mettendo sempre il club al di sopra di tutto". Quindi, Rodriguez ha postato una foto dei suoi figli al Bernabeu, scrivendo: "Ho viaggiato con la speranza che i miei figli potessero vedere loro padre giocare al Bernabeu. Una lezione per loro: non aspettatevi mai niente da nessuno". Quindi, è arrivata la nota del club: "Il RCD Mallorca comunica che è stata disposta la sospensione dall'impiego e dallo stipendio del giocatore Dani Rodríguez. Inoltre, il club revoca la fascia di capitano al calciatore con effetto immediato".