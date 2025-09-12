Liga, spettacolo e gol tra Siviglia ed Elche: al Sanchez-Pizjuan finisce 2-2

SIVIGLIA (Spagna) - L’ Elche spaventa il Siviglia sfiorando l’impresa: al Sanchez-Pizjuán finisce 2-2 l’anticipo della quarta giornata della Lega spagnola. La squadra allenata da Matias Almeyda tira un sospiro di sollievo dopo una sfida che sembrava irrimediabilmente compromessa, ma a cinque minuti dal termine riporta il risultato in parità dopo aver subito la rimonta avversaria. I padroni di casa trovano il vantaggio poco prima della mezz’ora: Isaac Romero sfrutta al meglio una sponda di Ruben Vargas e dal limite piazza il destro nell’angolo.

Peque salva il Siviglia

In avvio di ripresa gli ospiti trovano il pareggio: ottimo lavoro di Martim Neto sulla sinistra e assist per Andrè Silva che firma il più classico dei gol dell’ex infilando a porta vuota. Il Siviglia sbanda e l’Elce a venti minuti dal termine trova il raddoppio con un gioiello su punizione di Rafa Mir che piazza la palla all’incrocio dei pali con un destro imprendibile. Nel finale Januzaj sfiora il pareggio, ma la sua conclusione esce di un soffio. Ora il Siviglia attacca a testa bassa e trova il pareggio a cinque minuti dal termine grazie a un destro all’incrocio di Peque Fernandez che sfrutta al meglio un assist di Alexis Sanchez.

