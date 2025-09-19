Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Liga, il Betis Siviglia cala il tris: Cucho Hernandez e Fornals piegano la Real Sociedad

Nell'anticipo della 5ª giornata di Liga, la squadra di Pellegrini piega 3-1 i 'Txuri-Urdin' e aggancia momentaneamente Bilbao e Getafe in zona Champions League
Liga, il Betis Siviglia cala il tris: Cucho Hernandez e Fornals piegano la Real Sociedad© Getty Images
2 min

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Betis Siviglia piega 3-1 la Real Sociedad e vola in zona Champions League. Nell'anticipo della 5ª giornata di Liga, andato in scena all'Estadio de la Cartuja, i biancoverdi di Pellegrini conquistano l'intera posta in palio e volano, almeno momentaneamente, al quarto posto in classifica, a pari merito con l'Athletic Bilbao e il Getafe a quota 9 punti. Real Sociedad ferma a 2.

Betis-Real Sociedad 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Betis Siviglia cala il tris: Real Sociedad ko

Subito in vantaggio i padroni di casa: è il 7' quando Lo Celso supera Kubo, poi Brais Mendes e serve Cucho Hernandez che, di destro, non lascia scampo al portiere ospite Remiro (8'). Puntuale la reazione della Real Sociedad, che pareggia al 13': errore in uscita di Junior Firpo e palla intercettata da Oyarzabal che la scarica Barrenetxea, chiuso dall'ex portiere romanista Pau Lopez ma bravo a servire a Brais Mendez l'assist dell'1-1. Nella ripresa i biancoverdi rimettono la freccia, complice la sfortunata autorete del portiere Remiro (49') poi, al 69', calano anche il tris con il guizzo dell'ex Valencia Fornals, imbeccato da Bellerin.

Liga: la classifica aggiornata

Liga: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

La partita