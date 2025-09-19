Liga, il Betis Siviglia cala il tris: Cucho Hernandez e Fornals piegano la Real Sociedad

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Betis Siviglia piega 3-1 la Real Sociedad e vola in zona Champions League. Nell'anticipo della 5ª giornata di Liga, andato in scena all'Estadio de la Cartuja, i biancoverdi di Pellegrini conquistano l'intera posta in palio e volano, almeno momentaneamente, al quarto posto in classifica, a pari merito con l'Athletic Bilbao e il Getafe a quota 9 punti. Real Sociedad ferma a 2.