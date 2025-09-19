Liga, il Betis Siviglia cala il tris: Cucho Hernandez e Fornals piegano la Real Sociedad

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Betis Siviglia piega 3-1 la Real Sociedad e vola in zona Champions League. Nell'anticipo della 5ª giornata di Liga, andato in scena all'Estadio de la Cartuja, i biancoverdi di Pellegrini conquistano l'intera posta in palio e volano, almeno momentaneamente, al quarto posto in classifica, a pari merito con l'Athletic Bilbao e il Getafe a quota 9 punti. Real Sociedad ferma a 2.
Betis-Real Sociedad 3-1: cronaca, statistiche e tabellino
Il Betis Siviglia cala il tris: Real Sociedad ko
Subito in vantaggio i padroni di casa: è il 7' quando Lo Celso supera Kubo, poi Brais Mendes e serve Cucho Hernandez che, di destro, non lascia scampo al portiere ospite Remiro (8'). Puntuale la reazione della Real Sociedad, che pareggia al 13': errore in uscita di Junior Firpo e palla intercettata da Oyarzabal che la scarica Barrenetxea, chiuso dall'ex portiere romanista Pau Lopez ma bravo a servire a Brais Mendez l'assist dell'1-1. Nella ripresa i biancoverdi rimettono la freccia, complice la sfortunata autorete del portiere Remiro (49') poi, al 69', calano anche il tris con il guizzo dell'ex Valencia Fornals, imbeccato da Bellerin.
Liga: la classifica aggiornata
Liga: risultati, tabellini e calendario