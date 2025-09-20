Liga, Sanchez è ancora decisivo: vince il Siviglia, poker del Levante, il Villarreal torna al successo

Quinta giornata, emozioni e gol nella Liga. Sabato inagurato dal poker calato dal Levante in casa del Girona, rimasto in dieci uomini dalla mezz'ora per l'espulsione per somma di ammonizioni di Witsel e in nove dall'avvio della ripresa per il rosso diretto rimediato da Vitor Reis: roboante primo successo in campionato grazie ai gol di Eyong nel primo tempo (assisti di Toljan), di Alvarez, Romero e Koyalipou nella ripresa. E non è sceso in campo solo il Real Madrid, vittorioso per 2-0 al Bernabeu contro l'Espanyol. Le gare delle 18:30 sono state rese vivaci da botta e risposta.
Siviglia e Alaves piegano Alaves e Osasuna
Colpo del Siviglia in casa dell'Alaves: 2-1. Vargas porta avanti gli ospiti, riacciuffati da Vicente su calcio di rigore. Nel secondo tempo decide il sempreverde Sanchez su invito di Carmona. Terza vittoria per il Villarreal, che torna al successo dopo due giornate piegando 2-1 tra le mura amiche l'Osasuna, in inferiorità numerica dal 40' per l'espulsione di Rosier (somma di ammonizioni). Sblocca Budimir su rigore al sesto minuto di recupero del primo tempo, ribaltano il risultato Mikautadze e Gueye.