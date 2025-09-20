Liga, Sanchez è ancora decisivo: vince il Siviglia, poker del Levante, il Villarreal torna al successo

Quinta giornata, emozioni e gol nella Liga. Sabato inagurato dal poker calato dal Levante in casa del Girona, rimasto in dieci uomini dalla mezz'ora per l'espulsione per somma di ammonizioni di Witsel e in nove dall'avvio della ripresa per il rosso diretto rimediato da Vitor Reis: roboante primo successo in campionato grazie ai gol di Eyong nel primo tempo (assisti di Toljan), di Alvarez, Romero e Koyalipou nella ripresa. E non è sceso in campo solo il Real Madrid, vittorioso per 2-0 al Bernabeu contro l'Espanyol. Le gare delle 18:30 sono state rese vivaci da botta e risposta.