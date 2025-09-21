Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Liga, altro stop per l'Atletico: contro il Mallorca finisce in parità

I colchoneros chiudono con l'uomo in meno dopo l'espulsione di Sorloth. Pareggiano anche Rayo Vallecano e Celta Vigo
Liga, altro stop per l'Atletico: contro il Mallorca finisce in parità© Getty Images
2 min

Si ferma ancora una volta l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Nella domenica della quinta giornata della Liga, i colchoneros non sono andati oltre l'1-1 sul campo del Mallorca. 1-1 tra Rayo Vallecano e Celta Vigo. Alle 18:30 Elche-Real Oviedo, mentre il serata il Barcellona ospiterà il Getafe.

Atletico, solo sei punti in cinque partite

Una sola vittoria nelle prime cinque giornate di campionato. L'Atletico di Simeone, a quattro giorni dalla sconfitta in Champions League contro il Liverpool, pareggia sul campo del Mallorca. Una partita intensa, che vede la svolta al 72esimo minuto, quando Sorloth - subentrato dieci minuti prima a Giacomo Raspadori - si vede sventolato in faccia un cartellino rosso. Nonostante ciò, i colchoneros trovano comunque la rete del vantaggio grazie al gol di Gallagher. Vantaggio che dura appena sei minuti, prima della rete del solito "Pirata" Muriqi, che riporta il risultato sull'1-1.

Le altre gare della domenica

La domenica di Liga si è aperta con la sfida tra il Rayo Vallecano e il Celta Vigo. Una gara che si è sbloccata nella ripresa, con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete di Borja Iglesias. Il gol del definitivo 1-1 è arrivato al 65esimo minuto, grazie alla rete di Jorge de Frutos.

 

 

