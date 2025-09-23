Il padre di Yamal sul Pallone d'Oro a Dembélé: "È successo qualcosa di molto strano"

Le parole del padre di Yamal sul Pallone d'Oro

Non tutti, però, hanno accettato di buon grado l’esito della votazione. Mounir Nasraoui, padre di Yamal, ha espresso la sua amarezza ai microfoni di El Chiringuito.

"Successo qualcosa di molto strano"

Queste le sue dichiarazioni: “Io penso che Lamine sia stato il più grande. Non parlerei di furto, ma di un danno morale causato ad un essere umano e questo perché credo che Lamine Yamal sia di gran lunga il miglior giocatore dal mondo. Non parlo così perché è mio figlio, ma perché è il miglior giocatore al mondo. Lamine Yamal è di gran lunga colui che fa la differenza. Penso che non ci siano rivali, Lamine Yamal è Lamine Yamal. Bisogna dire che qui è successo qualcosa di molto strano. L’anno prossimo sarà nostro. L’anno prossimo il Pallone d’Oro sarà spagnolo”.