Liga, Julian Alvarez salva l’Atletico Madrid. Ok la Real Sociedad

ROMA - Julian Alvarez risolve la pratica Rayo Vallecano. L’argentino regala 3 punti importanti alla squadra di Simeone: in gol dopo 15’, poi Chavarria e Garcia fanno esultare gli ospiti. L’argentino all’80esimo e all’87esimo ribalta la situazione. Raspadori in campo al minuto 73. Seconda vittoria per i Colchoneros in questo inizio di Liga. Nell'altro match della serata la Real Sociedad batte il Maiorca in casa. Basta un gol di Oyarzabal al 49esimo.
L'altro match della serata di Liga
Un punto per parte per Getafe e Alaves, che pareggiano 1-1 in un incontro valido per la sesta giornata di andata di Liga. Al Coliseum, gol tutti nella ripresa: padroni di casa in vantaggio al 63' con Arambarri, ospiti sul pari al 71' con Guevara.