Liga, Julian Alvarez salva l’Atletico Madrid. Ok la Real Sociedad

ROMA - Julian Alvarez risolve la pratica Rayo Vallecano. L’argentino regala 3 punti importanti alla squadra di Simeone: in gol dopo 15’, poi Chavarria e Garcia fanno esultare gli ospiti. L’argentino all’80esimo e all’87esimo ribalta la situazione. Raspadori in campo al minuto 73. Seconda vittoria per i Colchoneros in questo inizio di Liga. Nell'altro match della serata la Real Sociedad batte il Maiorca in casa. Basta un gol di Oyarzabal al 49esimo.