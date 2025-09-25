Pari tra Osasuna ed Elche: pareggio di Pedrosa nel recupero

Osasuna-Elche finisce 1-1: Pedrosa risponde a Munoz

L'Osasuna riesce a sbloccare la sfida dopo appena 10 minuti con il bel gol di Munoz da fuori area. La squadra di Pamplona va vicina al raddoppio poco dopo con il colpo di testa di Torrò e con ancora Munoz che si rende pericoloso. la fase centrale della partita è molto spezzettata e i padroni di casa non riescono ad aumentare il vantaggio. Nella ripresa ne approffita l'Elche che entra con un piglio diverso. Con Gomez e Raul Garcia vanno vicini al pareggio, che però arriverà solo nel recupero grazie al mancino di Pedrosa.