 Liga, Girona ed Espanyol si annullano: 0-0 e poche emozioni

Termina senza reti l'anticipo della settima giornata del campionato spagnolo
 Liga, Girona ed Espanyol si annullano: 0-0 e poche emozioni© Getty Images
1 min

Finisce 0-0 la sfida tra Girona ed Espanyol, anticipo della settima giornata della Liga spagnola. Gli ospiti hanno tentato di attaccare con maggior forza, ma non sono riusciti a scardinare la difesa eretta dagli uomini di Michel. Che hanno invece creato l'occasione migliore con Ounahi, dopo solo dieci minuti di gioco. 

Girona-Espanyol, tabellino e statistiche

Il Girona lascia l'ultimo posto in classifica

Con questo pareggio l'Espanyol si porta a quota 12 punti, in quarta posizione in classifica e con due lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Athletic Bilbao e Elche. Il Girona si porta invece a quota tre, lasciando momentaneamente il Maiorca in ultima posizione, 

