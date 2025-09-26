 Liga, Girona ed Espanyol si annullano: 0-0 e poche emozioni

Finisce 0-0 la sfida tra Girona ed Espanyol, anticipo della settima giornata della Liga spagnola. Gli ospiti hanno tentato di attaccare con maggior forza, ma non sono riusciti a scardinare la difesa eretta dagli uomini di Michel. Che hanno invece creato l'occasione migliore con Ounahi, dopo solo dieci minuti di gioco.