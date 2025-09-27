Primo appuntamento stagionale con il derby di Madrid : si sfidano Atletico e Real al Riyadh Air Metropoliano , partita valida per la settima giornata del campionato spagnolo. Inizio di stagione difficile per la squadra di Simeone con appena due vittorie in campionato e già con un distacco di 9 punti dal primo posto, occupato proprio dalla squadra di Xabi Alonso : solo vittorie fin qui per Mbappé e compagni. I Colchoneros per rimettersi in corsa, i Blancos per mandare subito un messaggio forte al campionato. Segui la partita sul Corrieredellosport.it : aggiornamenti in tempo reale.

16:32

14' - Le Normand sblocca il derby, Atletico-Real Madrid 1-0

L'Atletico capitalizza l'ottimo inizio di partita e passa avanti nel derby: Giuliano Simeone raccoglie il pallone sugli sviluppi di un calcio di punizione, cross perfetto del figlio d'arte per Le Normand nell'area piccola. Courtois non esce, il francese sovrasta Tchouameni e la mette dentro di testa.

16:28

11' - Courtois salva su Sorloth

Ripartenza veloce dell'Atletico Madrid che evita la pressione alta del Real: Barrios scappa sulla destra, salta Carraras e mette un bel traversone in mezzo per Sorloth che la colpisce di testa: traiettoria strana del pallone che con una sorta di pallonetto era destinato sotto la traversa, ma Courtois la mette fuori. Nulla da corner.

16:20

3' - Recupero miracoloso di Militao

Imbucata dalla difesa di Le Normand per Sorloth che scatta alle spalle della difesa del Real tenuto in gioco da Carreras: arriva in area ma al momento del tiro viene rimontato in scivolata da Militao, intervento pulito sul pallone che salva Courtois.

16:19

2' - Alvarez guadagna un calcio d'angolo

Parte subito forte l'Atletico madrid con Julian Alvarez che "danza" in area e guadagna un calcio d'angolo: batte proprio l'argentino sul primo palo dove c'è Hancko che prova ad allungare, ma il pallone va fuori.

16:17

1' - Inizia Atletico-Real Madrid

Inizia il derby di Madrid tra Atletico e Real: primo possesso della partita per la squadra di Simeone.

16:15

Squadre in campo: coreografia spettacolare

Sulle note dell'inno dell'Atletico, entrano in campo le squadre con una cornice di pubblico spettacolare: coreografia che copre tutto il Metropolitano, tinto di bianco e rosso.

16:10

Baena: "Emozionato per il mio primo derby"

Alex Baena ha parlato a Dazn: "Il mio primo derby? Molto emozionante. Dopo la partita contro il Rayo Vallecano, la gente sembrava entusiasta perché la vita qui a Madrid è diversa. Appendicite? Sono cose esterne che non possiamo controllare. Ora sono guarito al 100% e pronto ad aiutare. Ora sono in una delle migliori squadre del mondo, dove devi vincere ogni partita e ogni titolo. Quello che conta è la squadra, ma mi piacerebbe giocare 90 minuti a partita".

16:00

Real Madrid, Butragueño: "Derby speciale, Bellingham uno dei migliori al mondo"

La leggenda del Real Madrid, oggi direttore delle relazioni internazionali dei Blancos, Emilio Butragueño ha parlato nel pre partita a RMTV: "L'ultima partita è stata eccellente e spero che continuiamo su questa strada anche oggi. Solidità ed efficacia difensiva sono estremamente importanti. Derby? È speciale perché sono le grandi squadre della città, una rivalità che dura da decenni. Hanno una tifoseria che li sostiene molto, ed è una sfida. Vedremo il miglior Atlético della stagione; saranno molto motivati ​​e intensi. Saranno un avversario molto ostico. Bellingham è uno dei migliori giocatori al mondo".

15:50

Mbappé on fire

Il grande inizio di stagione del Real Madrid è dipeso anche dalla spendida forma di Kylian Mbappé: ha segnato sette gol in sei partite in campionato, solo Harry Kane ne ha segnati di più (otto) nei cinque maggiori campionati europei. Mbappé è secondo (6,07), dietro solo a Erling Haaland (6,26) per numero di gol attesi, e i suoi 6,2 tiri ogni 90 minuti sono di gran lunga più di qualsiasi altro giocatore in Europa in questo momento.

15:40

Dove vedere Atletico-Real in tv

Primo derby di Madrid della stagione: esordio nella stracittadina per Xabi Alonso contro la squadra di Simeone. Tutte le info e i canali per seguire la sfida in tv e in streaming.

15:30

Il Metropolitano è un fortino: il dato che fa sorridere Simeone

Nonostante l'inizio difficile, il Metropolitano rimane un fortino: l'Atletico in casa ha perso solamente una delle ultime 22 partite in campionato (16 vittorie e 5 pareggi) e ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 20 (45 gol in totale, media 2,25). Inoltre, l'ultimo derby perso dalla squadra di Simeone al Metropolitano risale al 18 settembre 2022 (gol di Valverde e Rodrygo, Hermoso segna nel finale e viene espulso).

15:20

Xabi Alonso sa solo vincere con il Real

Tutt'altro momento per il Real Madrid. Xabi Alonso, al suo primo derby da allenatore dei Blancos, non ha mai perso nè pareggiato in questo inizio di stagione, solo vittorie sia in campionato che in Champions League. Mbappé e compagni sono al primo posto in classifica a punteggio pieno e vogliono continuare con la loro striscia di successi anche nel derby.

15:10

Real Madrid, la formazione ufficiale

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Valverde; Güler, Mbappé, Vinicius. All: Xabi Alonso.

15:07

La formazione ufficiale dell'Atletico Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Alvarez, Sorloth. All: Simeone.

15:05

L'inizio difficile di Simeone

Nonosante l'Atletico sia imbattuto da cinque partite consecutive, la squadra di Simeone sta facendo fatica a ingranare in questo inizio di stagione. Solo due vittorie nelle prime sei giornate di campionato, tre pareggi e una sconfitta alla prima contro l'Espanyol. Appena nove punti in classifica, attualmente al nono posto. A questo scenario, si aggiunge anche la sconfitta in Champions League contro il Liverpool all'esordio stagionale in Europa.

15:00

Atletico-Real, cresce l'attesa

Tutto pronto al Metropolitano per il derby di Madrid: Atletico e Real si sfidano nella settima giornata di campionato. Fischio d'inizio in programma alle 16:15.

Riyadh Air Metropolitano - Madrid