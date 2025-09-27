Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Liga, il Villarreal piega l'Athletic e aggancia il Barcellona. Frenata Getafe

L'eurorivale della Juventus in Champions resta nei quartieri altissimi della classifica, appaiando momentaneamente gli azulgrana al secondo posto
Liga, il Villarreal piega l'Athletic e aggancia il Barcellona. Frenata Getafe© EPA
2 min

Dopo il tonfo del Real nel derby di Madrid con l'Atletico, il sabato della 7ª giornata di Liga si è chiuso con il match tra il Villarreal, prossima rivale della Juventus in Champions League, e l'Athletic Bilbao. All'Estadio de la Ceramica finisce 1-0 per il 'Sommergibile giallo', grazie al gol di Moleiro nel cuore della ripresa. Un successo che proietta momentaneamente la squadra di Marcelino al secondo posto, a pari punti con il Barcellona.

Villarreal-Athletic 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Getafe fermato dal Levante, prima gioia Maiorca

Ad aprire gli anticipi di giornata era stato il match tra Getafe e Levante, chiuso sull'1-1 con i madrileni che hanno sciupato l'occasione di restare in zona Champions, addirittura costretti a rincorrere, con Iglesias che pareggia la rete del vantaggio ospite, firmata da Romero. Nella sfida del tardo pomeriggio, invece, successo di misura per il Maiorca, il primo in campionato: è il giapponese Takuma Asano a firmare la vittoria per 1-0 sull'Alaves.

Getafe-Levante 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Maiorca-Alaves 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

