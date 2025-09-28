Liga: il Betis vince contro l'Osasuna. Adams lancia il Siviglia

La domenica della Liga termina con la vittoria del Betis sull'Osasuna: 2-0 a La Cartuja per la squadra di Pellegrini. I biancoverdi passano avanti al 19' con la rete di Ezzalzouli. Betis che chiude il primo tempo sul doppio vantaggio con Hernandez che firma la rete del 2-0. Successo anche per il Barcellona che vince 2-1 contro la Real Sociedad.
L'Elche vola al quarto posto: Celta Vigo ko
Si festeggia anche sull'altra sponda del Siviglia con la squadra di Almeyda che trova tre punti preziossimi in casa del Rayo Vallecano. Nella trasferta di Madrid, basta il gol Akor Adams per regalare la vittoria ai suoi. Nel finale viene espulso Camello del Rayo Vallecano per proteste. L'Elche si conferma la sopresa in questo inizio di stagione della Liga: vince contro il Celta Vigo e vola al quarto posto. I padroni di casa sbloccano la sfida con l'ex Milan André Silva al 18'. Vantaggio che dura poco dato che dopo quattro minuti Borja Iglesias pareggia. Nella ripresa, Bigas conquista un calcio di rigore, ma dagli 11 metri l'ex Inter Radu para il tiro di Mir. La gioia dell'Elche si scatena al 68' con John Nwankwo che firma il gol vittoria.