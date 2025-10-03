Liga: l'Osasuna di Lisci vince in rimonta, al Getafe non basta Borja Mayoral

Osasuna-Getafe 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

L'Osasuna di Lisci vince in rimonta, al Getafe non basta Borja Mayoral

I padroni di casa (titolare in attacco Budimir, ex di Crotone e Sampdoria) vanno sotto al 23' per la rete dell'ex romanista Borja Mayoral, ma nel recupero del primo tempo (45+3') pareggiano con Bretones e, al 90', trovano il gol del successo con Catena. Con questa vittoria la squadra di Pamplona sale momentaneamente a metà classifica e si porta a quota 10 punti, a -1 dal Getafe che resta a 11.

