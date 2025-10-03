Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Liga: l'Osasuna di Lisci vince in rimonta, al Getafe non basta Borja Mayoral

Nell'anticipo dell'8ª giornata la squadra del tecnico italiano reagisce alla rete dell'ex romanista e si impone in casa nel finale (2-1): tutti i dettagli
1 min

PAMPLONA (SPAGNA) - Successo in rimonta per l'Osasuna del tecnico italiano Alessio Lisci, che nell'anticipo dell'8ª giornata di Liga batte 2-1 tra le mura amiche il Getafe.

Osasuna-Getafe 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

L'Osasuna di Lisci vince in rimonta, al Getafe non basta Borja Mayoral

I padroni di casa (titolare in attacco Budimir, ex di Crotone e Sampdoria) vanno sotto al 23' per la rete dell'ex romanista Borja Mayoral, ma nel recupero del primo tempo (45+3') pareggiano con Bretones e, al 90', trovano il gol del successo con Catena. Con questa vittoria la squadra di Pamplona sale momentaneamente a metà classifica e si porta a quota 10 punti, a -1 dal Getafe che resta a 11.

Liga: la classifica aggiornata

Liga: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

La partita