Liga: l'Osasuna di Lisci vince in rimonta, al Getafe non basta Borja Mayoral

PAMPLONA (SPAGNA) - Successo in rimonta per l'Osasuna del tecnico italiano Alessio Lisci, che nell'anticipo dell'8ª giornata di Liga batte 2-1 tra le mura amiche il Getafe.
L'Osasuna di Lisci vince in rimonta, al Getafe non basta Borja Mayoral
I padroni di casa (titolare in attacco Budimir, ex di Crotone e Sampdoria) vanno sotto al 23' per la rete dell'ex romanista Borja Mayoral, ma nel recupero del primo tempo (45+3') pareggiano con Bretones e, al 90', trovano il gol del successo con Catena. Con questa vittoria la squadra di Pamplona sale momentaneamente a metà classifica e si porta a quota 10 punti, a -1 dal Getafe che resta a 11.
