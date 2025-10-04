BILBAO (SPAGNA) - Vittoria sofferta ma pesantissima per l'Athletic Bilbao, che dopo le fatiche di coppa, ha dovuto sudare per avere ragione del fanalino di coda Maiorca. Al San Mames sembra tutto facile per i baschi, che la sbloccano dopo neanche dieci minuti grazie al rigore trasformato da Inaki Williams. Padroni di casa che però non chiudono il discorso e che al 77' subiscono il pari degli ospiti, con Samù Costa che batte Unai Simon. Immediata la reazione della squadra di Valverde, che cinque minuti più tardi trovano il gol partita con Rego. Un successo che proietta momentanemente l'Athletic al quarto posto in classifica.
Primo acuto stagionale del Girona, Levante corsaro a Oviedo
Primo successo stagionale per il Girona che supera 2-1 il Valencia (fermo a 8 punti) tra le mura amiche dell''Estadio Municipal de Montilivi' e raggiunge quota 6 punti in classifica. I catalani la sbloccano al 4' con Vanat per poi farsi raggiungere al 57' da Diego Lopez. L'equilibrio dura però solo pochi minuti: ci pensa Arnau Martinez (63') a firmare il gol decisivo per la formazione di Michel. I padroni di casa restano anche in dieci (doppio giallo a Martin all'80') ma il risultato non cambia più. Sorride anche il Levante che aveva aperto il sabato di Liga imponendosi per 2-0 al 'Carlos Tartiere' contro i padroni di casa dell'Oviedo, al quarto ko nelle ultime cinque gare. I valenciani, avanti con Carlos Alvarez al 30' del primo tempo, chiudono i conti nella ripresa con il raddoppio di Etta Eyong (72'). La squadra di Calero sale a quota 8 punti, a +1 sugli asturiani neopromossi (bloccati a 7).
