Liga, l'Atletico Madrid pareggia in dieci. Vince il Betis, cade la Real Sociedad

Non solo la sconfitta a sorpresa del Barcellona, nell'ottava giornata della Liga l'Atletico Madrid pareggia contro il Celta Vigo: la squadra di Simeone passa in vantaggio grazia a una autogol, ma rimane in dieci dal 40' per l'espulsione di Lenglet e al 68' Iago Aspas pareggia i conti per il definitivo 1-1.
Liga, l'Atletico pareggia in 10. Vince l'Alaves
Tra Alaves ed Elche, invece, accade tutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco: i padroni di casa si portano avanti con il rigore di Vicente (76') e Martinez (81'). Nel recupero l'Elche accorcia con l'ex Milan Andre Silva (90+3'), ma due minuti dopo Lucas Boyé (90+5') chiude i conti con il definitivo 3-1.
Tre punti per Real Betis e Rayo Vallecano
Il Real Betis raccoglie tre punti in trasferta dopo essere andato lo svantaggio contro l'Espanyol: al gol di Lozano (15') rispondono Cucho (54') e Ezzalzouli (63'). Vittoria di misura, infine, per il Rayo Vallecano, che espugna il campo della Real Sociedad grazie alla rete di Espino (84') nel finale.