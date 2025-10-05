Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Liga, l'Atletico Madrid pareggia in dieci. Vince il Betis, cade la Real Sociedad

I risultati della domenica dell'ottava giornata del campionato spagnolo
Liga, l'Atletico Madrid pareggia in dieci. Vince il Betis, cade la Real Sociedad© Getty Images
2 min
TagsLiga

Non solo la sconfitta a sorpresa del Barcellona, nell'ottava giornata della Liga l'Atletico Madrid pareggia contro il Celta Vigo: la squadra di Simeone passa in vantaggio grazia a una autogol, ma rimane in dieci dal 40' per l'espulsione di Lenglet e al 68' Iago Aspas pareggia i conti per il definitivo 1-1.

Liga, l'Atletico pareggia in 10. Vince l'Alaves

Tra Alaves ed Elche, invece, accade tutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco: i padroni di casa si portano avanti con il rigore di Vicente (76') e Martinez (81'). Nel recupero l'Elche accorcia con l'ex Milan Andre Silva (90+3'), ma due minuti dopo Lucas Boyé (90+5') chiude i conti con il definitivo 3-1.

Tre punti per Real Betis e Rayo Vallecano

Il Real Betis raccoglie tre punti in trasferta dopo essere andato lo svantaggio contro l'Espanyol: al gol di Lozano (15') rispondono Cucho (54') e Ezzalzouli (63'). Vittoria di misura, infine, per il Rayo Vallecano, che espugna il campo della Real Sociedad grazie alla rete di Espino (84') nel finale.

