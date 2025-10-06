Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

L'ex Roma Pau Lopez para un rigore al 103' e sfotte la curva, poi la rissa in tribuna: caos Espanyol-Betis

Il portiere spagnolo salva il risultato ed esulta in faccia ai tifosi di casa: il finale si accende in campo e sugli spalti
L'ex Roma Pau Lopez para un rigore al 103' e sfotte la curva, poi la rissa in tribuna: caos Espanyol-Betis
2 min
TagsLiga

Il finale di partita di Espanyol-Real Betis è stato infuocato. E non solo per la parata salva-risultato dell'ex Roma Pau Lopez (oggi portiere del Betis) su Puado al 103', in un recupero extra large, ma soprattutto per quanto successo sugli spalti: una maxi rissa che ha coinvolto tifosi di entrambe le squadre e anche dirigenti. La squadra di casa è andata in vantaggio nel primo tempo, poi i biancoverdi hanno rimontato e ribaltato tutto tra il 54' e il 63' segnando due gol. Fino all'ultimo la gara è rimasta in equilibrio, poi, in pieno recupero, la possibile svolta: calcio di rigore per l'Espanyol dopo un lungo check dell'arbitro al Var. Puado dal dischetto battezza lo stesso lato di Pau Lopez, che respinge ed esulta portando i guantoni dietro le orecchie e sfidando la curva degli avversari. Da quel momento, gli ultimi scampoli di partita si sono accesi ancora di più.

La rissa in tribuna

Dopo il triplice fischio del direttore di gara la tensione si è spostata anche sugli spalti: un video, pubblicato sul web, ha mostrato la rissa scoppiata in tribuna che ha coinvolto diversi tifosi e, secondo Marca, l'ex presidente dell'Espanyol, Joan Collet, insieme a suo figlio. Spintoni e strattoni, la mischia si è accesa in un attimo ma altrettanto velocemente è stata sedata, facendo rientrare il caos.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

I risultati della LigaClassifica Liga