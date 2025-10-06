L'ex Roma Pau Lopez para un rigore al 103' e sfotte la curva, poi la rissa in tribuna: caos Espanyol-Betis

Il finale di partita di Espanyol-Real Betis è stato infuocato. E non solo per la parata salva-risultato dell'ex Roma Pau Lopez (oggi portiere del Betis) su Puado al 103', in un recupero extra large, ma soprattutto per quanto successo sugli spalti: una maxi rissa che ha coinvolto tifosi di entrambe le squadre e anche dirigenti. La squadra di casa è andata in vantaggio nel primo tempo, poi i biancoverdi hanno rimontato e ribaltato tutto tra il 54' e il 63' segnando due gol. Fino all'ultimo la gara è rimasta in equilibrio, poi, in pieno recupero, la possibile svolta: calcio di rigore per l'Espanyol dopo un lungo check dell'arbitro al Var. Puado dal dischetto battezza lo stesso lato di Pau Lopez, che respinge ed esulta portando i guantoni dietro le orecchie e sfidando la curva degli avversari. Da quel momento, gli ultimi scampoli di partita si sono accesi ancora di più.