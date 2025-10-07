Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Van Basten furioso con la Uefa: "È tutto ridicolo, una commedia..."

Le dichiarazioni dell'ex attaccante del Milan sulla decisione di far giocare Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti
2 min

Marco van Basten non ha risparmiato critiche alla UEFA dopo la decisione di far disputare la partita Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti. L’ex attaccante di Ajax, Milan e Olanda, oggi sessantenne, ha definito la scelta “contraria all’essenza stessa del calcio europeo”.

Lo sfogo di van Basten

"Perché mai Villarreal-Barcellona si gioca negli Stati Uniti? Cosa stiamo facendo? È una specie di spettacolo comico?", ha dichiarato Van Basten, manifestando tutta la sua indignazione. L’ex campione ha poi rincarato la dose: "È completamente ridicolo. E, a proposito, è anche un imbroglio! Per me, questo significa la bancarotta totale della Liga. La UEFA deve porre fine a tutto questo".

Milan-Como si giocherà in Australia

Non solo Villarreal-Barcellona, anche Milan-Como si giocherà lontano dall'Italia: la sfida di Serie A si giocherà infatti in Australia, più precisamente a Perth.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

