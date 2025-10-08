Szczesny, il trionfo in Liga e la rivelazione sul sigaro: "Racconta la mia carriera"

BARCELLONA (SPAGNA) - Lo scorso 15 maggio, con il 2-0 rifilato all'Espanyol nel derby, il Barcellona si laureava campione di Spagna per la 28esima volta. Un momento indimenticabile per squadra e tifosi, ma in particolare per Wojciech Szczesny. Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato nell'estate 2024, l'ex portiere - tra le altre - di Roma e Juve era tornato sui suoi passi, accettando la corte del club blaugrana con il quale ha vinto anche la Coppa del Re, la Supercoppa spagnola e sfiorato la finale di Champions League alla sua prima stagione in Catalogna. Intervistato dall'emittente televisiva polacca 'TVP Sport', l'estremo difensore classe 1990 ha svelato alcuni retroscena, tra i quali il celebre sigaro fumato per festeggiare il trionfo in campionato del 'suo' Barça.
Szczesny: "Il sigaro fumato dopo il trionfo in Liga descrive tutta la mia carriera"
"Il sigaro fumato nello spogliatoio dopo la vittoria del campionato? Descrive perfettamente tutta la storia", sottolinea Szczesny. "Lasciai l'Arsenal a causa del fumo; mi ha accompagnato per molti anni, e alla fine il presidente Joan Laporta mi ha regalato un ottimo sigaro. L'ho acceso nello spogliatoio, guardando con soddisfazione tutti i miei compagni celebrare la vittoria della Liga... Per me è stato un momento di incredibile soddisfazione e illustra perfettamente tutta la mia carriera".
Szczesny e l'importanza della famiglia: "Essere padre la sfida più difficile e bella. A mia moglie dico che..."
Dopo il momentaneo ritiro, è stata la moglie Marina a spingerlo a tornare a difendere la porta di un grande club, in cerca di nuove sfide: "Non volevo più giocare, mi stavo preparando a essere un papà a tempo pieno. Ma Marina insisteva. Alla fine ci è riuscita, e devo ammettere che le sono molto grato. La sfida più difficile? Essere padre è la sfida più difficile ma anche la più bella che abbia mai affrontato. Non so quanto me la cavi bene, bisognerebbe chiederlo a mia moglie e ai bambini (Liam e Noelia, ndr), ma è il 'match' che dà più soddisfazioni".
BARCELLONA (SPAGNA) - Lo scorso 15 maggio, con il 2-0 rifilato all'Espanyol nel derby, il Barcellona si laureava campione di Spagna per la 28esima volta. Un momento indimenticabile per squadra e tifosi, ma in particolare per Wojciech Szczesny. Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato nell'estate 2024, l'ex portiere - tra le altre - di Roma e Juve era tornato sui suoi passi, accettando la corte del club blaugrana con il quale ha vinto anche la Coppa del Re, la Supercoppa spagnola e sfiorato la finale di Champions League alla sua prima stagione in Catalogna. Intervistato dall'emittente televisiva polacca 'TVP Sport', l'estremo difensore classe 1990 ha svelato alcuni retroscena, tra i quali il celebre sigaro fumato per festeggiare il trionfo in campionato del 'suo' Barça.
Szczesny: "Il sigaro fumato dopo il trionfo in Liga descrive tutta la mia carriera"
"Il sigaro fumato nello spogliatoio dopo la vittoria del campionato? Descrive perfettamente tutta la storia", sottolinea Szczesny. "Lasciai l'Arsenal a causa del fumo; mi ha accompagnato per molti anni, e alla fine il presidente Joan Laporta mi ha regalato un ottimo sigaro. L'ho acceso nello spogliatoio, guardando con soddisfazione tutti i miei compagni celebrare la vittoria della Liga... Per me è stato un momento di incredibile soddisfazione e illustra perfettamente tutta la mia carriera".