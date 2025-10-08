Szczesny, il trionfo in Liga e la rivelazione sul sigaro: "Racconta la mia carriera"

Szczesny e l'importanza della famiglia: "Essere padre la sfida più difficile e bella. A mia moglie dico che..."

Dopo il momentaneo ritiro, è stata la moglie Marina a spingerlo a tornare a difendere la porta di un grande club, in cerca di nuove sfide: "Non volevo più giocare, mi stavo preparando a essere un papà a tempo pieno. Ma Marina insisteva. Alla fine ci è riuscita, e devo ammettere che le sono molto grato. La sfida più difficile? Essere padre è la sfida più difficile ma anche la più bella che abbia mai affrontato. Non so quanto me la cavi bene, bisognerebbe chiederlo a mia moglie e ai bambini (Liam e Noelia, ndr), ma è il 'match' che dà più soddisfazioni".