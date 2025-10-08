Milan-Como in Australia, ma non solo: si giocherà un match anche negli Stati Uniti

Non solo la Serie A con Milan-Como lontano dall'Italia (in programma l'8 febbraio 2026 a Perth) , in Australia . È ufficiale che anche Villarreal-Barcellona , valida per la diciassettesima giornata della Liga , non si giocherà in Spagna : tappa negli Stati Uniti , appuntamento a Miami . Con dei comunicati ufficiali, i due club hanno reso noto che la sfida del prossimo 20 dicembre verrà disputata all’ Hard Rock Stadium .

Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti, Tebas: "Passo storico"

La decisione di far disputare Villarreal-Barcellona a Miami è stata commentata dal presidente della Liga, Javier Tebas: "Con questa partita compiamo un passo storico che eleva La Liga e il calcio spagnolo a un nuovo livello. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione potrebbe generare, ma è importante contestualizzarla: questa è solo una delle 380 partite che compongono la stagione".

Tebas spiega perché Villarreal-Barcellona verrà giocata a Miami

Tebas ha poi aggiunto e concluso: "La Liga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le loro squadre e meritano l’opportunità di viverle dal vivo, almeno una volta. Questa partita mira ad avvicinare il nostro calcio a questa base di tifosi globale, senza compromettere il nostro impegno nei confronti di coloro che lo vivono negli stadi spagnoli ogni giorno".