Milan-Como in Australia, ma non solo: si giocherà un match anche negli Stati Uniti

Un'altra decisione ufficiale dopo quella che ha sancito che la sfida tra gli uomini di Allegri e Fabregas del prossimo 8 febbraio verrà disputata a Perth
3 min

Non solo la Serie A con Milan-Como lontano dall'Italia (in programma l'8 febbraio 2026 a Perth), in Australia. È ufficiale che anche Villarreal-Barcellona, valida per la diciassettesima giornata della Liga, non si giocherà in Spagna: tappa negli Stati Uniti, appuntamento a Miami. Con dei comunicati ufficiali, i due club hanno reso noto che la sfida del prossimo 20 dicembre verrà disputata all’Hard Rock Stadium.

Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti, Tebas: "Passo storico"

La decisione di far disputare Villarreal-Barcellona a Miami è stata commentata dal presidente della Liga, Javier Tebas: "Con questa partita compiamo un passo storico che eleva La Liga e il calcio spagnolo a un nuovo livello. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione potrebbe generare, ma è importante contestualizzarla: questa è solo una delle 380 partite che compongono la stagione".

Tebas spiega perché Villarreal-Barcellona verrà giocata a Miami

Tebas ha poi aggiunto e concluso: "La Liga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le loro squadre e meritano l’opportunità di viverle dal vivo, almeno una volta. Questa partita mira ad avvicinare il nostro calcio a questa base di tifosi globale, senza compromettere il nostro impegno nei confronti di coloro che lo vivono negli stadi spagnoli ogni giorno".

