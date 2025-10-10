Vinicius, paura in villa: incendio nella sauna del seminterrato

Un incendio, presumibilmente di origine elettrica, ha colpito la casa del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior, situata nella prestigiosa urbanizzazione de La Moraleja, a Madrid. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando le fiamme hanno interessato la sauna ubicata nel seminterrato dell’abitazione. Secondo quanto riportato da Telemadrid, due dotazioni dei Vigili del Fuoco della Comunità di Madrid sono immediatamente intervenute sul posto. Al loro arrivo, però, le fiamme erano già state in gran parte domate grazie all’intervento della Polizia Locale, che aveva utilizzato un estintore per contenere il rogo.