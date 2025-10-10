Vinicius, paura in villa: incendio nella sauna del seminterrato

Un incendio, presumibilmente di origine elettrica, ha colpito la casa del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior, situata nella prestigiosa urbanizzazione de La Moraleja, a Madrid. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando le fiamme hanno interessato la sauna ubicata nel seminterrato dell’abitazione. Secondo quanto riportato da Telemadrid, due dotazioni dei Vigili del Fuoco della Comunità di Madrid sono immediatamente intervenute sul posto. Al loro arrivo, però, le fiamme erano già state in gran parte domate grazie all’intervento della Polizia Locale, che aveva utilizzato un estintore per contenere il rogo.
L’incendio nella villa di Vinicius: cosa è successo
Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. Al momento dell’incidente, infatti, Vinicius non si trovava in casa: l’attaccante brasiliano è attualmente in Brasile, impegnato con la sua nazionale. Gli stessi dipendenti domestici hanno definito l’accaduto come “un grande spavento”, ma senza gravi conseguenze. Il fuoco ha interessato esclusivamente la sauna, mentre il fumo, fuoriuscito attraverso il vano scala, ha raggiunto altre aree della villa. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a ventilare tutte le stanze, riportando la situazione alla normalità.