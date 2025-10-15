Villarreal-Barcellona a Miami, il sindacato dei calciatori non ci sta: "Viola il contratto collettivo del lavoro"

L'AFE: "Proposta riunione, ma Liga, Barcellona e Villarreal hanno rifiutato di partecipare"

All'inizio del suo comunicato, l'AFE precisa: "L'Associazione spagnola dei calciatori (AFE) ha convocato una riunione per il pomeriggio di martedì 14 ottobre, alle ore 19:00, con una rappresentanza dei capitani della Prima Divisione, il presidente della LALIGA, Javier Tebas, e i club richiedenti il ​​progetto, FC Barcellona e Villarreal CF, affinché, secondo quanto disposto dalla Legge sportiva nel suo articolo 61 sulla trasparenza, i calciatori possano conoscere tutte le informazioni sulla possibilità di disputare una partita del Campionato nazionale di calcio della Prima Divisione spagnola negli Stati Uniti".

"Sebbene l'AFE abbia offerto ogni opportunità di partecipazione, sia di persona che online, insistendo sulla priorità dell'incontro per rispetto dei colleghi che rappresentiamo e inviando l'invito con una settimana di anticipo, LALIGA e i club hanno contemporaneamente rifiutato di partecipare a causa di conflitti di programmazione. La loro alternativa sarebbe stata un incontro dopo l'inizio della prevendita e della vendita dei biglietti della partita – programmati rispettivamente per il 21 e 22 ottobre, hanno annunciato – e in giorni della settimana in cui, a causa del programma, i giocatori non avrebbero potuto partecipare".

"Non abbiamo ricevuto le informazioni chieste due mesi fa su Villarreal-Barcellona"

Nella nota, l'AFE aggiunge: "Il sindacato non ha ricevuto alcuna informazione relativa alla partita Villarreal-Barcellona, ​​come avevamo formalmente richiesto due mesi fa. Data la mancanza di trasparenza e collaborazione istituzionale da parte di LALIGA , e a seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate dal suo presidente ai media, il sindacato desidera rassicurarci che non è pervenuta alcuna informazione relativa alla partita, come avevamo richiesto due mesi fa, quando abbiamo ricevuto la conferma ufficiale del progetto dal Consiglio di Amministrazione della Federazione calcistica spagnola (RFEF). Anche l'AFE non è riuscita a raggiungere un accordo con LALIGA nel 2018 in merito alla possibilità di disputare una partita del Campionato spagnolo di Prima Divisione fuori dalla Spagna, quando ha espresso il suo disaccordo sul fatto che la partita si svolgesse in pubblico".

"Non siamo a conoscenza dell'interesse dei datori di lavoro a organizzare ufficialmente una partita, come annunciato l'8 ottobre, quando solo il giorno prima avevano assicurato all'AFE che l'approvazione della UEFA non costituiva un'autorizzazione definitiva per lo svolgimento di una partita che non avesse il consenso dei giocatori. Nonostante il sindacato, con il supporto dei 20 capitani, abbia insistentemente richiesto tutti i dettagli del progetto per analizzarli, comunicare le esigenze del gruppo e, se necessario, costituire un tavolo di negoziazione, tenendo conto che l'attuale Contratto Collettivo, negoziato tra AFE e LALIGA, stabilisce le condizioni di lavoro per i giocatori nel quadro nazionale".

AFE: "Liga negli States, impossibile adempiere all'articolo 8 del Contratto Collettivo"

"Spostare una partita del campionato spagnolo di prima divisione negli Stati Uniti renderebbe impossibile l'adempimento, considerando che l'articolo 8 stabilisce che "il calciatore è tenuto a partecipare ai ritiri di allenamento stabiliti dal Club/SAD, a condizione che non superino le 36 ore immediatamente precedenti l'inizio della partita, quando giocata in casa. Se la partita si gioca all'estero, il ritiro di allenamento non supererà le 72 ore (incluso il tempo di viaggio), prendendo come riferimento anche l'inizio della partita".