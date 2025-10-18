Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Liga, ruggito Atletico contro l'Osasuna: Simeone torna in zona Champions

Successo sofferto per i colchoneros, che risalgono in classifica. Né vincitori né vinti nella sfida d'alta quota tra Villarreal e Betis, colpaccio del Maiorca trascinato da Muriqi
3 min
Tagsatletico madridMuriqiLiga

Il sabato della 9ª giornata di Liga, che ha visto il Barcellona tornare momentaneamente in vetta alla classifica, si è chiuso con la sofferta vittoria dell'Atletico Madrid sull'Osasuna. Un successo per 1-0, che per la squadra di Simeone vale l'aggancio al quarto posto del Betis e il ritorno in zona Champions. Gara non brillante dei colchoneros, decisa dalla rete di Almada, appena entrato in campo, e da una superparata di Oblak nel finale. Scampolo di partita per Raspadori, che prende il posto di Julian Alvarez, solo panchina per Ruggeri.

Atletico-Osasuna 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Né vincitori né vinti tra Villarreal e Betis

All'Estadio de la Ceramica si giocava un'inedita sfida d'alta quota tra Villarreal e Betis Siviglia e il match non ha tradito le attese. È terminata con un rocambolesco pareggio per 2-2, che lascia i padroni di casa al terzo e gli andalusi al quarto posto. Sommergibile giallo avanti di due reti, con l'ex interista Buchanan poco prima dell'intervallo e Moleiro al 64', ospiti che accorciano subito le distanze con il brasiliano Antony (66'), che poi fa doppietta, agguantando il pari in pieno recupero.

Villarreal-Betis 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Maiorca corsaro a Siviglia

Il primo anticipo di giornata era stato quello del Sanchez-Pizjuan di Siviglia, che ha visto il Maiorca passare a sorpresa per 3-1 e lasciare l'ultimo posto in classifica che condivideva con la Real Sociedad. Eppure erano stati i padroni di casa a chiudere la prima frazione avanti di un gol grazie all'acuto dell'elvetico Ruben Vargas. Nella ripresa arriva la rimonta isolana, lanciata dall'ex-laziale Muriqi, che firma il pari al 67' e completata dall'uno-due di Joseph, che colpisce al 72' e al 77'.

Siviglia-Maiorca 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Liga, tutti i risultatiLiga, la classifica