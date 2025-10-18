Liga, ruggito Atletico contro l'Osasuna: Simeone torna in zona Champions

Il sabato della 9ª giornata di Liga , che ha visto il Barcellona tornare momentaneamente in vetta alla classifica, si è chiuso con la sofferta vittoria dell' Atletico Madrid sull'Osasuna. Un successo per 1-0, che per la squadra di Simeone vale l'aggancio al quarto posto del Betis e il ritorno in zona Champions. Gara non brillante dei colchoneros, decisa dalla rete di Almada , appena entrato in campo, e da una superparata di Oblak nel finale. Scampolo di partita per Raspadori, che prende il posto di Julian Alvarez, solo panchina per Ruggeri.

Atletico-Osasuna 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Né vincitori né vinti tra Villarreal e Betis

All'Estadio de la Ceramica si giocava un'inedita sfida d'alta quota tra Villarreal e Betis Siviglia e il match non ha tradito le attese. È terminata con un rocambolesco pareggio per 2-2, che lascia i padroni di casa al terzo e gli andalusi al quarto posto. Sommergibile giallo avanti di due reti, con l'ex interista Buchanan poco prima dell'intervallo e Moleiro al 64', ospiti che accorciano subito le distanze con il brasiliano Antony (66'), che poi fa doppietta, agguantando il pari in pieno recupero.

Villarreal-Betis 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Maiorca corsaro a Siviglia

Il primo anticipo di giornata era stato quello del Sanchez-Pizjuan di Siviglia, che ha visto il Maiorca passare a sorpresa per 3-1 e lasciare l'ultimo posto in classifica che condivideva con la Real Sociedad. Eppure erano stati i padroni di casa a chiudere la prima frazione avanti di un gol grazie all'acuto dell'elvetico Ruben Vargas. Nella ripresa arriva la rimonta isolana, lanciata dall'ex-laziale Muriqi, che firma il pari al 67' e completata dall'uno-due di Joseph, che colpisce al 72' e al 77'.

Siviglia-Maiorca 1-3: cronaca, tabellino e statistiche