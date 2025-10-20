Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, Alavés e Valencia si dividono la posta in palio: 0-0 a 'Mendizorrotza'© Getty Images

Liga, Alavés e Valencia si dividono la posta in palio: 0-0 a 'Mendizorrotza'

Si chiude senza reti il 'monday night' della nona giornata del campionato spagnolo: un punto a testa per le formazioni di Coudet e Corberan
1 min
TagsLigaAlavés-Valencia

VITORIA GASTEIZ (SPAGNA) - Tra Alavés e Valencia vince l'equilibrio. Il 'Monday night' della nona giornata di Liga, tra il Deportivo e gli 'Els', termina 0-0. Protagonista indiscusso del match disputato all''Estadio Mendizorrotza' è il portiere ospite Agirrezabala, autore di una clamorosa parata al 54' su Toni Martinez.

Alavés-Valencia 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Liga, come cambia la classifica dopo Alavés-Valencia

Un punto a testa per le formazioni di Coudet e Corberan che muovono così la loro classifica: i baschi salgono al decimo posto solitario, a quota 12 e a +3 sui 'Taronja', ora 14esimi a 9 punti.

Liga, la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Alavés-Valencia