Liga, Alavés e Valencia si dividono la posta in palio: 0-0 a 'Mendizorrotza'
Si chiude senza reti il 'monday night' della nona giornata del campionato spagnolo: un punto a testa per le formazioni di Coudet e Corberan
VITORIA GASTEIZ (SPAGNA) - Tra Alavés e Valencia vince l'equilibrio. Il 'Monday night' della nona giornata di Liga, tra il Deportivo e gli 'Els', termina 0-0. Protagonista indiscusso del match disputato all''Estadio Mendizorrotza' è il portiere ospite Agirrezabala, autore di una clamorosa parata al 54' su Toni Martinez.
Un punto a testa per le formazioni di Coudet e Corberan che muovono così la loro classifica: i baschi salgono al decimo posto solitario, a quota 12 e a +3 sui 'Taronja', ora 14esimi a 9 punti.