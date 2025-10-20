Liga, Alavés e Valencia si dividono la posta in palio: 0-0 a 'Mendizorrotza'

VITORIA GASTEIZ (SPAGNA) - Tra Alavés e Valencia vince l'equilibrio. Il 'Monday night' della nona giornata di Liga, tra il Deportivo e gli 'Els', termina 0-0. Protagonista indiscusso del match disputato all''Estadio Mendizorrotza' è il portiere ospite Agirrezabala, autore di una clamorosa parata al 54' su Toni Martinez.