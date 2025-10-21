Liga nel caos, il Real Madrid avanza un'istanza al Consiglio Superiore dello Sport

MADRID (Spagna) - Liga in tumulto dopo la decisione della Federcalcio spagnola di far giocare la sfida Villarreal-Barcellona a Miami, negli Stati Uniti. La scelta è stata osteggiata dai tifosi e dagli stessi calciatori che nell’ultima giornata di campionato hanno messo in scena una protesta restando immobili nei primi quindici secondi di ogni partita. Ma la battaglia adesso sta prendendo una piega legale, con il Real Madrid che ha avanzato un’istanza al Consiglio Superiore dello Sport.