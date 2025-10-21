Corriere dello Sport.it
Liga nel caos, il Real Madrid avanza un'istanza al Consiglio Superiore dello Sport

La sfida Villarreal-Barcellona programmata a Miami fa scattare la protesta dei club: "Decisione che viola il principio di uguaglianza e distorce la competizione"
2 min
TagscalcioLigaReal Madrid

MADRID (Spagna) - Liga in tumulto dopo la decisione della Federcalcio spagnola di far giocare la sfida Villarreal-Barcellona a Miami, negli Stati Uniti. La scelta è stata osteggiata dai tifosi e dagli stessi calciatori che nell’ultima giornata di campionato hanno messo in scena una protesta restando immobili nei primi quindici secondi di ogni partita. Ma la battaglia adesso sta prendendo una piega legale, con il Real Madrid che ha avanzato un’istanza al Consiglio Superiore dello Sport.

Liga, i club contro la scelta della Federazione

Il Real Madrid ha sollevato al Consejo Superior de Deportes una questione basilare per quanto riguarda i criteri assoluti dello Sport. Secondo il club castigliano, “far disputare Villarreal-Barcellona a Miami è un fattore che altera la competizione". Il Csd ha chiesto alla Federcalcio spagnola informazioni dettagliate sulle argomentazioni a sostegno della decisione della Liga di spostare la partita in questione negli Stati Uniti, ma la Federazione ha preso tempo chiedendo la lettera inviata dal Real Madrid al Consejo Superior de Deportes per rispondere con cognizione di causa. Per numerosi club della Liga, "giocare in terra straniera viola il principio di uguaglianza tra le squadre e distorce la competizione, oltre a creare un precedente difficile da controllare".

