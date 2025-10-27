Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Real Madrid, infortunio per Carvajal: si deve operare, stop di un paio di mesi

Il terzino destro dei Blancos era rientrato nel big-match vinto 2-1 sul Barcellona: tutti i dettagli
1 min
TagsCarvajalReal MadridInfortunio
MADRID (Spagna) - Ancora problemi fisici per Dani Carvajal. Rientrato ieri, dopo un infortunio muscolare, in occasione del Clasico vinto per 2-1 sul Barcellona, il 33enne terzino del Real Madrid ha accusato un dolore e gli accertamenti medici hanno evidenziato "la presenza di un corpo libero articolare nel ginocchio destro". Carvajal sarà sottoposto a un'artroscopia e, secondo i media spagnoli, starà  fuori per un periodo compreso tra i 45 giorni e i due mesi. L'allenatore dei Blancos, Xabi Alonso, si ritrova così col solo Trent Alexander-Arnold, anche lui da poco tornato a disposizione, come terzino destro di ruolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Il Real Madrid mette fine alla maledizioneYamal provoca, Vinicius risponde