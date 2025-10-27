Real Madrid, infortunio per Carvajal: si deve operare, stop di un paio di mesi
Il terzino destro dei Blancos era rientrato nel big-match vinto 2-1 sul Barcellona: tutti i dettagli
MADRID (Spagna) - Ancora problemi fisici per Dani Carvajal. Rientrato ieri, dopo un infortunio muscolare, in occasione del Clasico vinto per 2-1 sul Barcellona, il 33enne terzino del Real Madrid ha accusato un dolore e gli accertamenti medici hanno evidenziato "la presenza di un corpo libero articolare nel ginocchio destro". Carvajal sarà sottoposto a un'artroscopia e, secondo i media spagnoli, starà fuori per un periodo compreso tra i 45 giorni e i due mesi. L'allenatore dei Blancos, Xabi Alonso, si ritrova così col solo Trent Alexander-Arnold, anche lui da poco tornato a disposizione, come terzino destro di ruolo.