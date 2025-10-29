Coppa del Re, avanti Osasuna ed Elche. Villarreal e Rayo Vallecano ne fanno 6

Le goleade di Rayo Vallecano e Villarreal in Coppa del Re

Il Rayo contro l’CD Yuncos vince 6-1. Bene anche il Maiorca che passa il turno con il 2-0 con Sant Just. Il Villarreal archivia la pratica Ciudad Lucena con un netto 6-0. Tripletta di Oluwaseyi, poi le reti di Akhomach, Mikautadze e Comesana. La prossima sfida di Liga sarà proprio tra Rayo Vallecano e Villarreal, che si porteranno in dote i sei gol a testa.