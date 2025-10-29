Corriere dello Sport.it
Coppa del Re, avanti Osasuna ed Elche. Villarreal e Rayo Vallecano ne fanno 6© Getty Images

Coppa del Re, avanti Osasuna ed Elche. Villarreal e Rayo Vallecano ne fanno 6

Le squadre importanti passano il turno dopo aver sfidato formazioni minori: nessuna sorpresa e due goleade
1 min

SPAGNA - Tutto secondo pronostico per Osasuna ed Elche nel primo turno di Coppa del Re. La squadra guidata da Alessio Lisci vince 5-0 sul campo dei dilettanti del Sant Jordi 5-0 con tripletta di Ruben Garcia, un gol in meno (4-0) per l'Elche in casa del Los Garres, altra squadra dilettantistica, con le firme di Boayar, Neto, Mendoza e Redondo Solari.

Le goleade di Rayo Vallecano e Villarreal in Coppa del Re

Il Rayo contro l’CD Yuncos vince 6-1. Bene anche il Maiorca che passa il turno con il 2-0 con Sant Just. Il Villarreal archivia la pratica Ciudad Lucena con un netto 6-0. Tripletta di Oluwaseyi, poi le reti di Akhomach, Mikautadze e Comesana. La prossima sfida di Liga sarà proprio tra Rayo Vallecano e Villarreal, che si porteranno in dote i sei gol a testa.

