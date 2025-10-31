© Getty Images
Liga, il Getafe batte il Girona e 'vede' l'Europa
Martin e l'ex romanista Borja Mayoral firmano il successo degli Azulones sulla squadra di Michel: madrileni che agganciano il sesto posto in classifica, catalani che restano ultimi
Nell'anticipo dell'11ª giornata di Liga, importante successo del Getafe, che supera il Girona e si porta alle soglie della zona Champions, agguantando il sesto posto in classifica. Incubo per i catalani di Michel, che restano ultimi.
Si decide tutto nel finale
All'Estadio Coliseum si decide tutto negli ultimi venti minuti di gioco. Al 72' è Martin a sbloccare il risultato, portando avanti i padroni di casa. Che raddoppiano all'86', grazie alla zampata dell'ex romanista Borja Mayoral. Sembra finita, ma in pieno recupero arriva la marcatura dell'ex della Reggina Stuani, che trasforma il rigore della speranza. Troppo tardi però per i generosi catalani, che restano in fondo alla classifica.
