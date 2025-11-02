Liga: colpo esterno del Celta Vigo, Antony trascina il Betis con una doppietta

Liga: colpo esterno del Celta Vigo, il Betis non sbaglia contro il Maiorca

Vittoria esterna per il Celta Vigo, corsaro in casa del Levante, complice una superiorità numerica figlia dell'espulsione di Vencedor al 29'. Etta Eyong spreca un'occasione clamorosa dagli 11 metri al 37' e viene punito tre minuti più tardi da Mingueza, che mette in discesa la gara per gli ospiti. Nella ripresa, non mollano i padroni di casa, che pareggiano i conti con Arriaga, prima di arrendersi al 91': il gol di Roman, infatti, regala tre punti di vitale importanza al Celta. Tra Alaves ed Espanyol, invece, finisce 2-1 per la formazione di Coudet, con Suarez e Boye che puniscono Dmitrovic nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, la rete di Fernandez Jaen serve soltanto a rendere meno amaro il passivo. Nel recupero, da segnalare l'espulsione per somma di ammonizioni di Boye, croce e delizia del match. A Siviglia, tutto facile per il Real Betis, che liquida la pratica Maiorca già nel primo tempo, in virtù della doppietta di Antony e del gol di Ezzaizouli.