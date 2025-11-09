Pari tra Valencia e Betis. Tre punti per l'Athletic Bilbao
Si chiude la dodicesima giornata della Liga. Domenica che si era aperta con la vittoria di misura dell'Athletic Bilbao: 1-0 al San Mames contro il neopromosso Oviedo. Alla squadra di Valverde basta la rete di Nico Williams arrivata al 25' del primo tempo per portare a casa tre punti che mancavano da oltre un mese. Vittoria che riporta il Bilbao a ridosso dei piazzamenti europei, mentre il Real Oviedo rimane all'ultimo posto in classifica.
Nico Williams e Muriqi decisivi. 1-1 tra Valencia e Betis
Pari tra Valencia e Real Betis: 1-1 al Mestalla tra le due formazioni. Succede tutto nel secondo tempo. Fernandez sblocca la sfida per gli ospiti, su assist di Ezzalzouli. Il vantaggio però dura appena otto minuti, quando Rioja firma la rete del pareggio per il Valencia. Un pareggio che non toglie dai guai la squadra dell'Andalucia, a quota 10 punti appena fuori dalla zona retrocessione. Si blocca invece la corsa del Betis che veniva da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni. Il quadro si chiude con la vittoria del Maiorca contro il Getafe: l'ex Lazio Muriqi decide la sfida con il gol arrivato al 14'.