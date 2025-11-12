Furia De La Fuente dopo il caos Yamal: "Adesso non venite a darmi lezioni!"

In Spagna continua a far discutere il caso Yamal . Tutto nasce quando il Barcellona , all'insaputa della Federazione spagnola, ha sottoposto il giocatore a una terapia invasiva per curare la sua pubalgia . Al suo arrivo nel ritiro, lo staff medico della Nazionale si è reso conto di quanto successo e la Federazione ha deciso di rimandare a Barcellona il giocatore, esprimendo tutto il loro disappunto con un durissimo comunicato. Il presidente dei blaugrana Laporta ha difeso l'operato del suo club , ma il ct della Spagna De La Fuente non ci sta: "lo mi prendo cura dei calciatori, che non vengano a darmi lezioni su come si devono curare i giocatori. Che nessuno venga a darmi lezioni in questo ambito. Né il Barça né nessun altro".

Caso Yamal, la rabbia di De La Fuente

De La Fuente, nella conferenza stampa prima dell'impegno contro la Georgia: "Parlerò con Flick, ma questa non è una questione tra allenatori, è una questione tra istituzioni. Ognuno deve svolgere il proprio ruolo. Quando sarà il momento, parleremo. Questo non si risolve tra allenatori, deve risolversi tra istituzioni, e si deve arrivare a un accordo comprendendo l'importanza di giocare in nazionale. Lamine è partito triste e colpito, perché aveva tantissimo entusiasmo nel partecipare a queste due partite così importanti. Non conosceva esattamente le conseguenze del trattamento. Glielo hanno fatto lunedì mattina, dopo la partita di Vigo, e noi non sapevamo nulla...".