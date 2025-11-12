Furia De La Fuente dopo il caos Yamal: "Adesso non venite a darmi lezioni!"
In Spagna continua a far discutere il caso Yamal. Tutto nasce quando il Barcellona, all'insaputa della Federazione spagnola, ha sottoposto il giocatore a una terapia invasiva per curare la sua pubalgia. Al suo arrivo nel ritiro, lo staff medico della Nazionale si è reso conto di quanto successo e la Federazione ha deciso di rimandare a Barcellona il giocatore, esprimendo tutto il loro disappunto con un durissimo comunicato. Il presidente dei blaugrana Laporta ha difeso l'operato del suo club, ma il ct della Spagna De La Fuente non ci sta: "lo mi prendo cura dei calciatori, che non vengano a darmi lezioni su come si devono curare i giocatori. Che nessuno venga a darmi lezioni in questo ambito. Né il Barça né nessun altro".
Caso Yamal, la rabbia di De La Fuente
De La Fuente, nella conferenza stampa prima dell'impegno contro la Georgia: "Parlerò con Flick, ma questa non è una questione tra allenatori, è una questione tra istituzioni. Ognuno deve svolgere il proprio ruolo. Quando sarà il momento, parleremo. Questo non si risolve tra allenatori, deve risolversi tra istituzioni, e si deve arrivare a un accordo comprendendo l'importanza di giocare in nazionale. Lamine è partito triste e colpito, perché aveva tantissimo entusiasmo nel partecipare a queste due partite così importanti. Non conosceva esattamente le conseguenze del trattamento. Glielo hanno fatto lunedì mattina, dopo la partita di Vigo, e noi non sapevamo nulla...".