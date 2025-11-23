Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Due pareggi nella domenica del campionato spagnolo. E il Betis perde Antony © EPA

Due pareggi nella domenica del campionato spagnolo. E il Betis perde Antony

Il brasiliano ex Manchester United è stato espulso nel finale della gara contro il Girona
1 min
TagsLiga

Nella domenica della tredicesima giornata del campionato spagnolo il Betis pareggia in casa 1-1 con il Girona. Gli ospiti passano in vantaggio con Vanat (20'), ma si fanno raggiungere da Diego Gomez (75'). Nel finale da segnalare un'espulsione ad Antony con l'ausilio del Var.

Liga, i risultati della domenica di campionato

Nell'altra gara pari senza reti tra Real Oviedo e Rayo Vallecano. In campo anche Atletico Madrid e Real Madrid.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Betis-Girona

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS