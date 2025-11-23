Due pareggi nella domenica del campionato spagnolo. E il Betis perde Antony
Nella domenica della tredicesima giornata del campionato spagnolo il Betis pareggia in casa 1-1 con il Girona. Gli ospiti passano in vantaggio con Vanat (20'), ma si fanno raggiungere da Diego Gomez (75'). Nel finale da segnalare un'espulsione ad Antony con l'ausilio del Var.
Liga, i risultati della domenica di campionato
Nell'altra gara pari senza reti tra Real Oviedo e Rayo Vallecano. In campo anche Atletico Madrid e Real Madrid.