lunedì 24 novembre 2025
Nuova battuta d'arresto per il Siviglia di Almeyda: l'Espanyol vince 2-1 e aggancia la zona Europa

Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di Liga per gli andalusi guidati dall'ex laziale, usciti battuti dal campo dei catalani (reduci da due ko): i dettagli
2 min
TagsLigaEspanyolSiviglia

BARCELLONA (SPAGNA) - Una nuova battuta d'arresto per il Siviglia dell'ex laziale Matias Almeyda, che dopo tre ko di fila era tornato a gioire superando in casa l'Osasuna ed è invece uscito sconfitto oggi (24 novembre) dal campo dell'Espanyol, che ha vinto 2-1 l'ultimo posticipo della 13ª giornata di Liga (rialzandosi così dopo le sconfitte incassate in casa dell'Alaves e poi con il Villarreal) e si è portato così in zona Europa.

Espanyol-Siviglia 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

L'Espanyol aggancia la zona Europa: 2-1 al Siviglia di Almeyda

A Barcellona succede tutto nella ripresa: padroni di casa avanti con Pere Milla al 48', Roberto Fernandez raddoppia all'84' e Marcao accorcia due minuti, quando ormai è troppo tardi per gli andalusi che non riescono a evitare il ko. Tre punti preziosi per l'Espanyol di Manolo Gonzalez che aggancia il Betis, quinto e prossimo avversario di un Siviglia che invece, in attesa del derby (saranno out Januzaj e Adams, usciti oggi per dei problemi muscolari), resta impantanato nell'anonimato del centroclassifica.

Liga: la classifica aggiornata

Liga: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

