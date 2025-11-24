Nuova battuta d'arresto per il Siviglia di Almeyda: l'Espanyol vince 2-1 e aggancia la zona Europa

BARCELLONA (SPAGNA) - Una nuova battuta d'arresto per il Siviglia dell'ex laziale Matias Almeyda, che dopo tre ko di fila era tornato a gioire superando in casa l'Osasuna ed è invece uscito sconfitto oggi (24 novembre) dal campo dell'Espanyol, che ha vinto 2-1 l'ultimo posticipo della 13 ª giornata di Liga (rialzandosi così dopo le sconfitte incassate in casa dell'Alaves e poi con il Villarreal) e si è portato così in zona Europa.