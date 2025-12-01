Liga, pari nel posticipo tra Vallecano e Valencia
Nel posticipo del lunedì della 14ª giornata di Liga, finisce in parità la sfida tra Rayo Vallecano e Valencia. Un punto che serve a poco ad entrambe le compagini, ma che fa comunque classifica.
Mendy illude i suoi, poi il pari di Lopez
Il Rayo Vallecano tiene fede alla buona tradizione tra le mura amiche, provando da subito a condurre la partita. Che si sblocca al 37' del primo tempo, grazie al guizzo di Mendy, che fa esplodere lo stadio Vallecas. Nella ripresa però monta le marea levantina, che porta al pari di Lopez, che per i levantini vale il terzo punto conseguito in trsferta in questo campionato che fin qui li ha visti soffrire sempre lontani dal Mestalla.