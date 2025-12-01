Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Liga, pari nel posticipo tra Vallecano e Valencia© Getty Images

Liga, pari nel posticipo tra Vallecano e Valencia

L'ultimo incontro della 14ª giornata del campionato spagnolo si chiude senza né vincitori nè vinti
1 min
TagsRayo VallecanoValencia

Nel posticipo del lunedì della 14ª giornata di Liga, finisce in parità la sfida tra Rayo Vallecano e Valencia. Un punto che serve a poco ad entrambe le compagini, ma che fa comunque classifica.

Liga, la classifica

Mendy illude i suoi, poi il pari di Lopez

Il Rayo Vallecano tiene fede alla buona tradizione tra le mura amiche, provando da subito a condurre la partita. Che si sblocca al 37' del primo tempo, grazie al guizzo di Mendy, che fa esplodere lo stadio Vallecas. Nella ripresa però monta le marea levantina, che porta al pari di Lopez, che per i levantini vale il terzo punto conseguito in trsferta in questo campionato che fin qui li ha visti soffrire sempre lontani dal Mestalla.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Liga, Rayo-Valencia

