sabato 6 dicembre 2025
Liga: vincono Villarreal e Alaves, l'Atletico Madrid di Simeone cade a Bilbao

I risultati del sabato di calcio in Spagna: l'Athletic supera nel finale i Colchoneros, Getafe e Real Sociedad ko
Liga Athletic Bilbao atletico madrid

Sabato di Liga aperto dal successo interno del Villarreal, capace di liquidare la pratica Getafe con un gol per tempo. Protagonista l'ex Inter Tajon Buchanan. Vittoria di rigore per l'Alaves, che supera la Real Sociedad e si porta a quota 18 in classifica. Ko pesante per l'Atletico Madrid a Bilbao.

Liga: vincono Villarreal e Alaves, l'Atletico Madrid di Simeone cade a Bilbao

Il Villarreal consolida il terzo posto in classifica grazie alle reti di Buchanan e Mikautadze, mentre il Getafe incassa la terza sconfitta nelle ultime cinque partite e resta ancorato alla settima casella della graduatoria. 1-0 importante in chiave salvezza per l'Alaves, a cui basta un calcio di rigore di Boye per avere la meglio sulla Real Sociedad, scavalcata anche in classifica dagli avversari odierni. A Bilbao, invece, l'ex Torino Berenguer punisce nel finale l'Atletico Madrid di Simeone, regalando una gioia all'undici allenato da Valverde.

 

