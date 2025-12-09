Follia Vinicius e Bellingham, insulti pesanti ad arbitro e quarto uomo: “Fot…o idiota!”
MADRID (Spagna) - È stata una domenica ad alta tensione per il Real Madrid, sconfitto per 2-0 in casa dal Celta Vigo e sanzionato con tre espulsioni nel secondo tempo (rossi a Fran Garcia al 64', Carreras e il panchinaro Endrick al 92'). Le immagini di Dazn hanno inoltre rivelato le durissime proteste di Vinicius e Bellingham contro l'arbitro Alejandro Quintero in un match deciso dai gol di Swedberg al 53' e al 93'. Vinicius ha perso la pazienza quando il direttore di gara ha espulso Endrick, che era in panchina. Secondo il rapporto di Quintero, Endrick è stato espulso per "aver urlato contro il quarto uomo, tanto da essere trattenuto dai membri dello staff tecnico".
Le dure proteste di Vinicius e Bellingham
Le telecamere hanno sorpreso Vinicius mentre diceva: "Ancora, ancora. Tirane fuori di più. Più rossi". "Mandateci tutti via, liberatevi di tutti noi", ha detto ancora il brasiliano nelle sue proteste. Le telecamere di Dazn hanno ripreso anche Jude Bellingham, che è stato ammonito al 62', mentre insultava il quarto ufficiale: "Fottuto idiota", le parole dell'inglese. "Devi portare rispetto, guarda dove sei. Devi avere rispetto", ha detto inoltre Vinicius all'arbitro indicando il terreno di gioco del Bernabeu e lo stemma sulla sua maglia.