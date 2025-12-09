Follia Vinicius e Bellingham, insulti pesanti ad arbitro e quarto uomo: “Fot…o idiota!”

MADRID (Spagna) - È stata una domenica ad alta tensione per il Real Madrid, sconfitto per 2-0 in casa dal Celta Vigo e sanzionato con tre espulsioni nel secondo tempo (rossi a Fran Garcia al 64', Carreras e il panchinaro Endrick al 92'). Le immagini di Dazn hanno inoltre rivelato le durissime proteste di Vinicius e Bellingham contro l'arbitro Alejandro Quintero in un match deciso dai gol di Swedberg al 53' e al 93'. Vinicius ha perso la pazienza quando il direttore di gara ha espulso Endrick, che era in panchina. Secondo il rapporto di Quintero, Endrick è stato espulso per "aver urlato contro il quarto uomo, tanto da essere trattenuto dai membri dello staff tecnico".