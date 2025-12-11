Bufera sul tecnico del Girona, l'attacco contro un suo giocatore in conferenza stampa è brutale: "Lo vedo e..."

Bufera in casa Girona: dopo il buon momento in campionato, la squadra catalana ha subito due sconfitte pesanti nel giro di quattro giorni. Prima l'eliminazione dalla Copa del Rey contro l'Ourense, poi la sconfitta contro l'Elche per 3-0 in campionato. Ora il Girona è scivolato al terzultimo posto e l'aria nello spogliatoio sembra più pesante che mai. L'allenatore Michel è tornato a parlare della sconfitta in Copa del Rey svelando un retroscena in ambito portieri, con Gazzaniga, il titolare, e Livakovic, il secondo arrivato dal Fenerbahce in estate: "Il fatto che Livakovic non abbia giocato in Coppa non è stata una decisione tecnica, mi ha detto lui che non voleva giocare. A volte lo vedo e mi dà davvero sui nervi. Ho un solo portiere a disposizione, Gazzaniga ha giocato in Coppa con l'influenza e la febbre. E se succedesse qualcosa a lui? Spero di no, per il nostro bene. Dobbiamo trovare una soluzione nel mercato invernale, ma fino ad allora, abbiamo un problema".