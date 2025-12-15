Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
lunedì 15 dicembre 2025
Liga, il Rayo Vallecano non scardina il muro del Betis Siviglia© Getty Images

Liga, il Rayo Vallecano non scardina il muro del Betis Siviglia

Pareggio senza reti a Madrid nel posticipo della 16ª giornata del campionato spagnolo
1 min
MADRID (Spagna) - Si chiude sullo 0-0 il posticipo del lunedì tra Rayo Vallecano e Betis Siviglia che chiude la 16ª giornata della Liga. I padroni di casa conducono le danze, ma non riescono a scardinare il muro degli andalusi di Manuel Pellegrini, che si fanno anche vivi dalle parti del portiere avversario Batalla. Dopo questo pareggio il Betis è sesto con 25 punti, mentre il Rayo di Iñigo Perez, senza vittorie da 6 partite, conquista un punto importante in chiave salvezza e si porta a 18 punti, al tredicesimo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

