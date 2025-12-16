Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Coppa del Re: Barcellona, vittoria col brivido. Passano il turno Valencia e Real Sociedad

I risultati maturati nelle partite dei sedicesimi di finale, andate in scena nella serata di oggi in Spagna: i blaugrana la risolvono solo nel finale
Coppa del Re Barcelona

Serata dedicata ai sedicesimi di finale della Coppa del Re, con Elche e Deportivo La Coruna che eliminano rispettivamente Eibar e Maiorca. In campo anche il Barcellona di Flick, che non sbaglia in casa del Deportivo Guadalajara, nonostante alcune difficoltà nella prima ora di gioco. Passano il turno Valencia e Real Sociedad.

Coppa del Re: vittoria col brivido per il Barcellona, passano il turno Valencia e Real Sociedad

L'Elche vince di misura contro l'Eibar grazie alla rete di Boayar, che arriva al minuto 27 del primo tempo. Vittoria nel finale per il Deportivo La Coruna, premiato da Carillo all'85' con il Maiorca. Successo allo scadere per la Real Sociedad, che supera l'Eldense nel recupero: le reti di Sucic e Marin rendono vano il gol del momentaneo pareggio di Quintana Nacho. Secco 2-0 del Valencia ai danni dello Sporting Gijon, firmato da Beltran e Raba. La risolve nel finale il Barcellona, che vince a fatica contro il Deportivo Guadaljara, formazione di terza lega spagnola: vantaggio di Christensen al minuto 77, poi il raddoppio di Rashford al 90'.

 

