Coppa del Re: Barcellona, vittoria col brivido. Passano il turno Valencia e Real Sociedad
Serata dedicata ai sedicesimi di finale della Coppa del Re, con Elche e Deportivo La Coruna che eliminano rispettivamente Eibar e Maiorca. In campo anche il Barcellona di Flick, che non sbaglia in casa del Deportivo Guadalajara, nonostante alcune difficoltà nella prima ora di gioco. Passano il turno Valencia e Real Sociedad.
L'Elche vince di misura contro l'Eibar grazie alla rete di Boayar, che arriva al minuto 27 del primo tempo. Vittoria nel finale per il Deportivo La Coruna, premiato da Carillo all'85' con il Maiorca. Successo allo scadere per la Real Sociedad, che supera l'Eldense nel recupero: le reti di Sucic e Marin rendono vano il gol del momentaneo pareggio di Quintana Nacho. Secco 2-0 del Valencia ai danni dello Sporting Gijon, firmato da Beltran e Raba. La risolve nel finale il Barcellona, che vince a fatica contro il Deportivo Guadaljara, formazione di terza lega spagnola: vantaggio di Christensen al minuto 77, poi il raddoppio di Rashford al 90'.