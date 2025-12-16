Coppa del Re: Barcellona, vittoria col brivido. Passano il turno Valencia e Real Sociedad

Serata dedicata ai sedicesimi di finale della Coppa del Re, con Elche e Deportivo La Coruna che eliminano rispettivamente Eibar e Maiorca. In campo anche il Barcellona di Flick, che non sbaglia in casa del Deportivo Guadalajara, nonostante alcune difficoltà nella prima ora di gioco. Passano il turno Valencia e Real Sociedad.