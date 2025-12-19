Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
Liga, solo pari tra Valencia e Maiorca

In Spagna, nell'anticipo della 17ª giornata di Liga, finisce 1-1 al Mestalla tra levantini ed isolani: un risultato che lascia entrambe nelle zone calde della classifica
Liga Valencia Maiorca

Nell'anticipo della 17ª giornata di Liga, è 1-1 tra Valencia e Maiorca in un match che aveva il sapore della sfida salvezza, con le due squadre reduci da un turno di Coppa del Re che aveva visto avanzare i levantini e fermarsi contro il Deportivo La Coruna gli isolani. Si chiude con un pari, che in definitiv non serve a nessuna delle due squadre, ancorate alla zona rossa della classifica.

Valencia-Maiorca 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Duro risponde a Samu Costa

Al Mestalla, sono prpprio gli ospiti a portarsi in vantaggio nel primo tempo grazie a Samu Costa, che al 23' sblocca il risultato sull'assist di Raillo. Nella ripresa, la reazione dei padroni di casa, si concretizza già al 52', con il gol del pareggio firmato da Duro. Per il resto è battaglia sul campo dei levantini, con ben sei giocatori ammoniti al novantesimo.

Liga: la classifica aggiornata

Liga: risultati, tabellino e calendario

