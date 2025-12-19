Liga, solo pari tra Valencia e Maiorca

Nell'anticipo della 17ª giornata di Liga, è 1-1 tra Valencia e Maiorca in un match che aveva il sapore della sfida salvezza, con le due squadre reduci da un turno di Coppa del Re che aveva visto avanzare i levantini e fermarsi contro il Deportivo La Coruna gli isolani. Si chiude con un pari, che in definitiv non serve a nessuna delle due squadre, ancorate alla zona rossa della classifica.