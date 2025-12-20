Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Liga, Real Sociedad beffata allo scadere: Kubo non basta, il Levante pareggia al 94'© Getty Images

Liga, Real Sociedad beffata allo scadere: Kubo non basta, il Levante pareggia al 94'

Nel sabato della 17ª giornata del campionato spagnolo i 'Txuri-Urdin' non vanno oltre l'1-1 e frenano ancora: tutti i risultati
2 min
TagsLiga

Il sabato della 17ª giornata di Liga vede quattro partite in programma, con il Real Madrid di Xabi Alonso a chiudere in serata contro il Siviglia.

Liga, la classifica aggiornata

Kubo illude la Real Sociedad: pari Levante all'ultimo respiro

Delude ancora la Real Sociedad: dopo tre ko di fila, i 'Txuri-Urdin' non vanno oltre l'1-1 sul campo del Levante. Kubo porta avanti i baschi al tramonto del primo tempo (46' p.t.), raggiunti in pieno recupero dal gol di Dela su calcio di rigore (94'). La formazione di Ansotegi sale a 17 punti, quella di Del Moral a 10 (sempre inchiodata all'ultimo posto ma con una partita in meno).

Levante-Real Sociedad 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Oviedo e Celta Vigo si dividono la posta in palio

Il sabato della massima serie spagnola si apre con lo 0-0 del 'Carlos Tartiere' tra Oviedo e Celta Vigo. Un pareggio che consente ai padroni di casa di conquistare un punto prezioso nella lotta salvezza (gli asturiani salgono a 11 punti, a -4 dalla zona salvezza), mentre i galiziani agganciano l'Athletic Bilbao, in settima posizione, a 23 punti. Infine, la doppietta di Budimir e il gol allo scadere di Raúl García regalano all'Osasuna una facile vittoria sull'Alaves, allontanandosi così dalla zona retrocessione con 18 punti, a +3 sul Girona terzultimo.

Oviedo-Celta Vigo 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Osasuna-Alaves 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

