Liga, Real Sociedad beffata allo scadere: Kubo non basta, il Levante pareggia al 94'
Il sabato della 17ª giornata di Liga vede quattro partite in programma, con il Real Madrid di Xabi Alonso a chiudere in serata contro il Siviglia.
Kubo illude la Real Sociedad: pari Levante all'ultimo respiro
Delude ancora la Real Sociedad: dopo tre ko di fila, i 'Txuri-Urdin' non vanno oltre l'1-1 sul campo del Levante. Kubo porta avanti i baschi al tramonto del primo tempo (46' p.t.), raggiunti in pieno recupero dal gol di Dela su calcio di rigore (94'). La formazione di Ansotegi sale a 17 punti, quella di Del Moral a 10 (sempre inchiodata all'ultimo posto ma con una partita in meno).
Oviedo e Celta Vigo si dividono la posta in palio
Il sabato della massima serie spagnola si apre con lo 0-0 del 'Carlos Tartiere' tra Oviedo e Celta Vigo. Un pareggio che consente ai padroni di casa di conquistare un punto prezioso nella lotta salvezza (gli asturiani salgono a 11 punti, a -4 dalla zona salvezza), mentre i galiziani agganciano l'Athletic Bilbao, in settima posizione, a 23 punti. Infine, la doppietta di Budimir e il gol allo scadere di Raúl García regalano all'Osasuna una facile vittoria sull'Alaves, allontanandosi così dalla zona retrocessione con 18 punti, a +3 sul Girona terzultimo.
