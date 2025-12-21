Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Liga, Atletico Madrid corsaro a Girona: assist vincente per Raspadori© Getty Images

Liga, Atletico Madrid corsaro a Girona: assist vincente per Raspadori

Aspettando Villarreal-Barcellona, la domenica della 18ª giornata si apre con il largo successo esterno dei colchoneros, che salgono al terzo posto
1 min
TagsLigaAtletico

La domenica della 18ª giornata di Liga, si apre con il successo corsaro dell'Atletico Madrid, che passa per 3-0 sul campo del Girona e si issa momentaneamente al terzo posto in classifica, sorpassando il Villarreal, che ospiterà alle 18 la capolista Barcellona. In ottica Europa, occasione per il Betis contro il Getafe per accorciare le distanze sull'Espanyol, quinto e impegnato nel monday night di Bilbao con l'Athletic. In zona salvezza, scontro diretto tra Elche e Rayo Vallecano.

Liga, la classifica

Tris Atletico al Montilivi: assist vincente per Raspadori

Tutto facile al Municipal de Montilivi per l'Atletico Madrid, che trova la quarta vittoria consecutiva tra Liga, Champions League e Coppa del Re, passando senza trovare resistenza contro il Girona. Partita decisa già nel primo tempo con il vantaggio al 13' firmato da Koke ed il raddoppio di Gallagher al 38'. Nella ripresa la squadra di Simeone controlla il risultato, prima di arrotondarlo praticamente allo scadere con Griezmann, sull'assist di Raspadori, entrato in campo nel finle.

Girona-Atletico 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

