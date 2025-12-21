Liga, Atletico Madrid corsaro a Girona: assist vincente per Raspadori

La domenica della 18ª giornata di Liga, si apre con il successo corsaro dell'Atletico Madrid, che passa per 3-0 sul campo del Girona e si issa momentaneamente al terzo posto in classifica, sorpassando il Villarreal, che ospiterà alle 18 la capolista Barcellona. In ottica Europa, occasione per il Betis contro il Getafe per accorciare le distanze sull'Espanyol, quinto e impegnato nel monday night di Bilbao con l'Athletic. In zona salvezza, scontro diretto tra Elche e Rayo Vallecano.