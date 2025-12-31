Real, che tegola: lesione al ginocchio per Mbappé

MADRID (Spagna) - Tegola in casa Real Madrid, la formazione castigliana perderà per tre settimane l’attaccante francese Kylian Mbappé. Il centravanti della nazionale francese ha una lesione al legamento del ginocchio sinistro e sarà costretto a restare a riposo per almeno tre settimane. Mbappé salterà le sfide di campionato contro il Betis e il Levante, la finale della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid in programma il prossimo 8 gennaio. Il rientro in campo di Mbappé è previsto per il 20 gennaio 2026 quando il Real Madrid affronterà al Santiago Bernabeu la sfida casalinga di Champions League contro il Monaco.