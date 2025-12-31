Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 31 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Real, che tegola: lesione al ginocchio per Mbappé © Getty Images

Real, che tegola: lesione al ginocchio per Mbappé

Il centravanti francese si dovrà fermare per diverse settimane: salterà la finale di Supercoppa di Spagna con l’Atletico Madrid
1 min
TagscalcioLigaReal Madrid

MADRID (Spagna) - Tegola in casa Real Madrid, la formazione castigliana perderà per tre settimane l’attaccante francese Kylian Mbappé. Il centravanti della nazionale francese ha una lesione al legamento del ginocchio sinistro e sarà costretto a restare a riposo per almeno tre settimane. Mbappé salterà le sfide di campionato contro il Betis e il Levante, la finale della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid in programma il prossimo 8 gennaio. Il rientro in campo di Mbappé è previsto per il 20 gennaio 2026 quando il Real Madrid affronterà al Santiago Bernabeu la sfida casalinga di Champions League contro il Monaco. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Real, Endrick in prestito al LioneTebas, attacco al Real Madrid!

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS