Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, il Villarreal sale al terzo posto. Poker Celta, stop Athletic© Getty Images

Liga, il Villarreal sale al terzo posto. Poker Celta, stop Athletic

La squadra di Marcelino vince in casa dell'Elche, a segno anche Pedraza, obiettivo della Lazio. I baschi si fermano con l'Osasuna e si allontanano dall'Europa
3 min
TagsLigaVillarrealcelta

La 18ª giornata di Liga, che si era aperta ieri con il pari tra Vallecano e Getafe, prosegue al sabato con tre match a precedere il derby catalano tra Espanyol e Barcellona: fanno festa Villarreal e Celta.

Villarreal terzo alle spalle di Barça e Real

Successo pesantissimo del Villarreal, che passa al Martnez Valero, superando per 3-1 l'Elche e salendo al terzo posto in classifica, davanti all'Atletico, e con una partita in meno, e alle spalle solamente del duo Barcellona, Real Madrid. Tutto in discesa per la squadra di Marcelino, che impatta bene il match portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Moleiro al 7' e di Mikautadze al 13'. Alla mezz'ora i padroni di casa accorciano le distanze con il portoghese Martim Neto, ma nella ripresa arriva la rete di Pedraza, obiettivo di mercato della Lazio, che chiude il match.

Elche-Villarreal 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Poker Celta, stop Athletic

Il sabato di Liga si era aperto con il largo successo del Celta sul Valencia e con il pari tra Athletic Bilbao e Osasuna. Nel match di Vigo, la prima chance è per i levantini, con Pepelu che al 7' fallisce un calcio di rigore. Al 33' il vantaggio dei padroni di casa, sempre dal dischetto, con Iglesias, che poi raddoppia al 59'. Pepelu prova a riscattarsi, accorciando le distanze al 70', ma nel finale le reti di El Abdellaoui e di Alvarez, certificano il poker del Celta.

A Pamplona è invece 1-1 tra l'Osasuna di Lisci, che si porta in vantaggio con una punizione maligna di Ruben Garcia, e l'Athletic Bilbao, che trova il pari nella ripresa con Guruzeta, ma perde terreno nella lotta per un posto in Europa nella prossima stagione.

Celta-Valencia 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

Osasuna-Athletic 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Liga, tutti i risultatiLiga, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS