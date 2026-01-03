Liga, il Villarreal sale al terzo posto. Poker Celta, stop Athletic

La 18ª giornata di Liga , che si era aperta ieri con il pari tra Vallecano e Getafe , prosegue al sabato con tre match a precedere il derby catalano tra Espanyol e Barcellona : fanno festa Villarreal e Celta.

Villarreal terzo alle spalle di Barça e Real

Successo pesantissimo del Villarreal, che passa al Martnez Valero, superando per 3-1 l'Elche e salendo al terzo posto in classifica, davanti all'Atletico, e con una partita in meno, e alle spalle solamente del duo Barcellona, Real Madrid. Tutto in discesa per la squadra di Marcelino, che impatta bene il match portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Moleiro al 7' e di Mikautadze al 13'. Alla mezz'ora i padroni di casa accorciano le distanze con il portoghese Martim Neto, ma nella ripresa arriva la rete di Pedraza, obiettivo di mercato della Lazio, che chiude il match.

Elche-Villarreal 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Poker Celta, stop Athletic

Il sabato di Liga si era aperto con il largo successo del Celta sul Valencia e con il pari tra Athletic Bilbao e Osasuna. Nel match di Vigo, la prima chance è per i levantini, con Pepelu che al 7' fallisce un calcio di rigore. Al 33' il vantaggio dei padroni di casa, sempre dal dischetto, con Iglesias, che poi raddoppia al 59'. Pepelu prova a riscattarsi, accorciando le distanze al 70', ma nel finale le reti di El Abdellaoui e di Alvarez, certificano il poker del Celta.

A Pamplona è invece 1-1 tra l'Osasuna di Lisci, che si porta in vantaggio con una punizione maligna di Ruben Garcia, e l'Athletic Bilbao, che trova il pari nella ripresa con Guruzeta, ma perde terreno nella lotta per un posto in Europa nella prossima stagione.

Celta-Valencia 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

Osasuna-Athletic 1-1: cronaca, tabellino e statistiche