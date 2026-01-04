Roma, Simeone fa entrare Raspadori solo nel finale: solo un pari per l'Atletico Madrid
Raspadori, oggetto del desiderio della Roma, dentro al 72' per Koke e ammonito per gioco falloso al 78' nel pari con gol (1-1) tra Real Sociedad-Atletico Madrid: gol annullato dal Var a Sorloth, che sblocca in avvio di ripresa. Ci pensa Guedes a rimediare. Domenica ricca di gol nella diciottesima giornata della Liga e non solo per il 5-1 con cui il Real Madrid ha travolto il Betis Siviglia al Bernabeu. Vittoria importante in chiave salvezza per il Levante, che cala il tris in trasferta contro il Siviglia. Losada, Espi e Olasagasti firmano il successo.
Girona, tre punti d'oro a Maiorca: sorpasso al Valencia
Due gol e due espulsioni in Alavés-Real Oviedo 1-1: Vinas porta avanti gli ospiti, riacciuffati da Boye prima del rosso per somma di ammonizioni rimediato dallo stesso Vinas e Protesoni. Vince e tiene sorpassa il Valencia, ora terzultimo, il Girona: 2-1 a Maiorca con Tsygankov e Vanat su rigore prima del sigillo dagli undici metri, in pieno recupero, di Muriqi.