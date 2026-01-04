Roma, Simeone fa entrare Raspadori solo nel finale: solo un pari per l'Atletico Madrid

Girona, tre punti d'oro a Maiorca: sorpasso al Valencia

Due gol e due espulsioni in Alavés-Real Oviedo 1-1: Vinas porta avanti gli ospiti, riacciuffati da Boye prima del rosso per somma di ammonizioni rimediato dallo stesso Vinas e Protesoni. Vince e tiene sorpassa il Valencia, ora terzultimo, il Girona: 2-1 a Maiorca con Tsygankov e Vanat su rigore prima del sigillo dagli undici metri, in pieno recupero, di Muriqi.