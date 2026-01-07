La gamba dell'attaccante dell'Osasuna è impressionante

L’immagine era stata pubblicata dallo stesso giocatore al termine della sfida pareggiata 1-1 contro l’Athletic Bilbao, partita in cui aveva messo a segno il gol del pareggio. Il post ha attirato l’attenzione soprattutto per un dettaglio: la grandezza e la muscolatura della sua gamba, oggetto di numerosi commenti. Garcia ha poi alimentato ulteriormente il fenomeno condividendo su X un primo piano dell’arto, facendo impennare ancora di più la curiosità e le battute dei tifosi.