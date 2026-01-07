Ma che gamba hai? La foto del calciatore diventa virale sui social: svelata la sua identità e tutta la verità sul caso
Ruben Garcia, attaccante dell'Osasuna, ha voluto rispondere con ironia alle reazioni nate sui social dopo una foto diventata virale per la sua... gamba.
La gamba dell'attaccante dell'Osasuna è impressionante
L’immagine era stata pubblicata dallo stesso giocatore al termine della sfida pareggiata 1-1 contro l’Athletic Bilbao, partita in cui aveva messo a segno il gol del pareggio. Il post ha attirato l’attenzione soprattutto per un dettaglio: la grandezza e la muscolatura della sua gamba, oggetto di numerosi commenti. Garcia ha poi alimentato ulteriormente il fenomeno condividendo su X un primo piano dell’arto, facendo impennare ancora di più la curiosità e le battute dei tifosi.