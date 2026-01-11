Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Liga, il Rayo Vallecano batte il Maiorca. Pareggio tra Levante e Espanyol© Getty Images

Liga, il Rayo Vallecano batte il Maiorca. Pareggio tra Levante e Espanyol

Il gol dell’ex Lazio Muriqi non basta ai maiorchini. Finisce 1-1 a Valencia
1 min

Importante vittoria per il Rayo Vallecano, che al Campo de Fútbol de Vallecas supera il Maiorca 2-1 nella prima gara domenicale di Liga. I padroni di casa colpiscono nel primo tempo con de Frutos e con un rigore di Palazón, intervallati dal momentaneo pareggio di Muriqi. All’80’ il Rayo resta in dieci per il rosso diretto a Valentín, ma resiste fino alla fine, portando a casa tre punti pesanti davanti al proprio pubblico.

A Valencia è solo 1-1

Pareggio tra Levante e Espanyol: succede tutto nel secondo tempo. Gol degli ospiti con Serrano al 53’. Passano due minuti ed ecco l’1-1 con Losada. Il Levante rimane impantanato nelle zone calde della Liga: penultimo posto con solo 14 punti. Espanyol sempre quinto, in zona Europa.

La classifica di Liga

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Coppa di Francia, il Lens non sbaglia mai

